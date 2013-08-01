Подвійна зірка стрімко тікає з нашої Галактики

Про це йдеться в статті, схваленій до друку в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Система LP 400-22 була вперше досліджена в 2006 році, коли вчені встановили, що це швидкорухливий білий карлик з дуже малою масою - майже 0,17 маси Сонця, однак через три роки нові спостереження показали, що LP 400-22 - подвійна зірка. Фернандо Каміло з американської обсерваторії Аресібо у співавторстві з Уорреном Брауном з Смітсоніанської обсерваторії та іншими вченими проаналізував оптичні, радіо-і рентгенівські спостереження і з'ясував, що ця подвійна зірка летить з рекордно високою швидкістю - 830 кілометрів на секунду - і гравітаційно "відв'язалася" від нашої Галактики.

Астрономи вважають, що зірки розганяються до таких швидкостей за рахунок гравітаційної взаємодії з надмасивною чорною дірою в центрі Галактики або після того, як один з компонентів подвійної системи вибухає як надновий. Таким чином, вивчення орбіт гіпершвидкісних зірок дозволить судити про властивості цих чорних дір, а також про темну матерію, передає РІА «Новости».