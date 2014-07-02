Google придбала сервіс мовлення музики Songza

Корпорація Google придбала сервіс потокового мовлення музики Songza, який дозволяє створювати плей-листи з урахуванням вподобань кожного конкретного користувача. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на газету The New York Times.

У компаніях Google і Songza суму угоди не коментують, але, за даними джерел газети, вона склала більше 39 мільйонів доларів.

Сервіс Songza також дозволяє підбирати плей-листи для користувача в залежності від часу доби, занять, а також настрою користувача.

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Згідно з офіційною заявою Google, в найближчій перспективі зміни в компанії Songza не плануються. Однак протягом кількох місяців компанія розгляне варіанти інтеграції сервісу з Google Play Music і YouTube.

Спостерігається підвищена активність великих компаній на ринку музичних сервісів. У травні програма для розпізнавання музики Shazam отримала три мільйони доларів інвестицій від Sony, а Apple купила компанію Beats, відому не тільки виробництвом навушників, але й музичним сервісом. У червні газета The Financial Times повідомила, що Twitter розглядає можливість покупки одного з сервісів потокового прослуховування пісень Spotify або Soundcloud.

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Аудиторія сервісу Songza на кінець 2013 року становила понад 5,5 мільйонів користувачів. Сервіс був заснований у 2011 році.