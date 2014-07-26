Google пообіцяла створити повну генетичну карту тіла людини

Компанія збирається скласти максимально вичерпну картину того, яким має бути здорове людське тіло, передає Еспресо.TV.

Проект називається базове дослідження, пише Wall Street Journal, він стартував цього літа, в роботі зайняті до 100 вчених. На початковому етапі вони візьмуть у 175 добровольців кров, слину, сльози та інші рідини, а також зразки тканин. Після цього почнеться ще більш докладне дослідження, в якому візьмуть участь тисячі піддослідних. Паралельно підрозділ Google X розроблятиме пристрої для носіння, які зможуть збирати дані про серцебитті, диханні, рівні кисню в крові і так далі.

Мета проекту: за допомогою об'єднання величезної кількості інформації дозволити медикам визначати можливість розвитку смертельних захворювань заздалегідь і повернути медицину від лікування до запобігання хвороб. При цьому дослідники планують займатися не конкретними захворюваннями, а збирати сотні зразків, які потім будуть проаналізовані комп'ютерами Google щоб знайти певні закономірності, "біомаркери".

До цих пір більшість відкритих наукою біомаркерів розповідало нам про пізні стадії захворювань, оскільки дослідження зазвичай проводяться на вже хворих людях. Для раннього виявлення хвороб вони не завжди годяться, і Google вирішила зайняти "проактивну позицію".

Компанія не зможе "робити все, що завгодно" з отриманою в ході проекту інформацією, зазначає WSJ: за роботою стежитимуть спеціальні наглядові ради з учених провідних медичних інститутів США.

На відміну від раніше анонсованих гучних проектів Google X (безпілотні автомобілі, "розумні" контактні лінзи, глобальне інтернет-покриття за допомогою повітряних куль), цей проект не буде пов'язаний з конкретним комерційним продуктом або сервісом (хоча і введе компанію в індустрію охорони здоров'я, вартість якої до 2017 року може досягти $ 10,8 трлн, за оцінкою аналітиків). Скільки часу працюватиме проект, коли представлять перші результати і в скільки він обійдеться, в Google не розкривають.