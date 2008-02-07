У Черновецького придумали, як розширити міст Патона

До 2012 року столична влада планує на 25% збільшити пропускну спроможність мостів через Дніпро, розширивши міст Патона за рахунок чотирьох додаткових смуг (по дві з кожного боку мосту) на самостійних конструкціях.

Про це повідомив заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ в інтерв`ю «Газете по-киевски».

Крім того, за його словами, в планах - здача щонайменше на рік раніше Подільсько-Воскресенського мосту. «Його будівництво ведеться 24 години на добу», - наголосив О.ДОВГИЙ, додавши, що було знайдено підрядника, який запропонував «нові технології, що враховують ширину Дніпра і стан підводних грунтів». Також, за його словами, планується спорудження першого в Україні тунелю під Дніпром. «Київський бюджет-2008 значною мірою орієнтований саме на вирішення транспортних проблем. На це закладено майже 6 млрд. грн.», - відзначив секретар Київради.

Також, за його словами, «до кінця цього року буде встановлена єдина автоматизована система управління транспортом, яка зніме необхідність ручного регулювання співробітниками ДАІ. Ця система дасть змогу на 20-30% зменшити затримки транспорту, зокрема громадського - на 18-20%».

«Вже цього року, з 1 березня, буде обмежено в`їзд в денний час вантажного транспорту в місто в радіусі 50 км. Це 250 тис. машин. Такий захід знизить навантаження на місто ще на 15-20%. До Євро-2012 ми відновимо весь рухомий склад громадського транспорту», - відзначив О.ДОВГИЙ.

За його словами, під час Євро-2012 в Києві «всі служби повинні працювати як годинник: від пожежних машин і нових карет швидкої допомоги, до вертольотів - медичних і міліційних. І це не примха. Такі вимоги і умови УЄФА». О.ДОВГИЙ також наголосив, що «найголовніше завдання для влади зараз - залучення інвестицій». Проведення чемпіонату Європи з футболу, наголосив секретар Київради, «це унікальний шанс для Києва зробити ривок у майбутнє», повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради.