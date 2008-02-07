Стартував шаттл ”Атлантіс” (фото екіпажу)

Шаттл "Атлантіс" успішно стартував з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флоріда, США. Про це повідомляється на сайті NASA.

Командир екіпажа шатлу - Стів Фрік, пілотує "Атлантіс" Алан Пойндекстер. До екіпажу також входять бортінженери Леланд Мелвін, Рекс Уолхайм, Стенлі Лав і астронавти Європейського космічного агентства німець Ганс Шлегель і француз Леопольд Аартс.

Основним завданням нової експедиції стане виведення на орбіту і монтаж на МКС "Коламбуса" - європейського модуля станції, призначеного для ведення наукових експериментів.

Очікується, що космічна лабораторія буде видобута з вантажного відсіку шатлу і пристикована до МКС спільними зусиллями космонавтів, що знаходяться на орбіті, та астронавтів.

Спочатку запуск "Атлантіса" з космодрому на мисі Канаверал був запланований на 6 грудня 2007 року, але кілька разів переносився.

Лента.ру