Стартував шаттл ”Атлантіс” (фото екіпажу)
В команді - два представники ЄКА
Шаттл "Атлантіс" успішно стартував з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флоріда, США. Про це повідомляється на сайті NASA.
Командир екіпажа шатлу - Стів Фрік, пілотує "Атлантіс" Алан Пойндекстер. До екіпажу також входять бортінженери Леланд Мелвін, Рекс Уолхайм, Стенлі Лав і астронавти Європейського космічного агентства німець Ганс Шлегель і француз Леопольд Аартс.
|Зліва направо: Леопольд Аартс, Стенлі Лав, Ганс Шлегель, Рекс Воллхайм, Леланд Мелвін, Алан Пойндекстер, Стівен Фрік
Основним завданням нової експедиції стане виведення на орбіту і монтаж на МКС "Коламбуса" - європейського модуля станції, призначеного для ведення наукових експериментів.
Очікується, що космічна лабораторія буде видобута з вантажного відсіку шатлу і пристикована до МКС спільними зусиллями космонавтів, що знаходяться на орбіті, та астронавтів.
Спочатку запуск "Атлантіса" з космодрому на мисі Канаверал був запланований на 6 грудня 2007 року, але кілька разів переносився.