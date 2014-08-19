Google розробить дитячі версії YouTube і Gmail - ЗМІ

Корпорація Google розглядає можливість створення спеціальних версій власних сервісів для дітей молодше 13 років. Про це пише The Information з посиланням на джерело, знайоме з планами компанії, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Розробка буде поширюватися на такі сервіси, як відеохостинг YouTube, пошта Gmail, а також інтернет-пошук через Google.

Згідно з американським законом про конфіденційність дітей в мережі, веб-платформи обмежують реєстрацію в онлайн-сервісах дітей віком до 13 років. Для отримання доступу потрібен дозвіл батьків на вхід або реєстрацію на сайтах. Ця заборона дозволяє уникнути збору і зберігання особистих даних дітей для подальшого використання під час показу контекстної реклами.

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Як юридично Google зможе обійти заборону, не уточнюється.

За інформацією видання, розробка буде передбачати режим, при якому батьки зможуть налаштувати облікові записи дітей. Крім того, передбачувані характеристики включають в себе панель для батьків, щоб контролювати діяльність дітей.

У Google відмовилися коментувати інформацію.

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Google Inc. - американська інтернет-корпорація, що володіє першою за популярністю в світі пошуковою системою Google. Крім інтернет-пошукача, Google володіє найпопулярнішим у світі відеохостингом YouTube, поштовим сервісом Gmail, соціальною мережею Google+, а також компанія є розробником ОС Android для мобільних пристроїв.