BBC: Google допоможе прокласти надшвидкий кабель через океан

Кабель, який назвали Фастер (з англійської - "швидший") з'єднає США та Японію. Консорціум оцінює його вартість у 300 мільйонів доларів.

Трансокеанська оптоволоконна лінія забезпечить швидкість передачі даних до 60 терабайт за секунду. Тобто за секунду можна буде переслати, скажімо, 2 000 фільмів у HD-якості, повідомляє BBC Україна.

Запрацювати кабель повинен у 2016 році.

Google працює над проектом разом із гігантами азійського ринку телекомунікацій - China Mobile, China Telecom, Global Transit, KDDI та SingTel.

"Фастер є однією з сотні підводних телекомунікаційних ліній, що з'єднують різні частини світу", - говорить голова виконавчого комітету консорціуму Вуйонґ Чой.

"Такі кабелі разом формують важливу інфраструктуру, що допомагає функціонуванню глобальної систему зв'язку та інтернету. Фастер має найбільшу проектну потужність у тихоокеанському регіоні, тобто на найдовшому маршруті світу", - говорить Вуйонґ Чой.

Кабель з'єднає міста Чікура та Шіма у Японії із найбільшими центрами на західному узбережжі США - Лос-Анджелесом, Сан-Франциско, Портлендом та Сіетлом.

Підводні кабелі є невід'ємним елементом інтернету. У 2008 році обмін даних між Європою, Близьким Сходом та Азією був серйозно порушений після пошкодження кабелю біля Александрії у Єгипті. У результаті було втрачено 65% трафіку в напрямку Індії.

KDDI, другий за величиною телекомунікаційний оператор Японії, доклав багато зусиль, щоб відновити пошкоджені підводні кабелі після землетрусу та цунамі 2011 року.

У США Google вже пропонує інтернет на швидкості 1 гігабайт на секунду у містах Остін та Канзас Сіті. Однак швидкість передачі через Фастер набагато перевищить нинішню швидкість інтернету в Європі та США.

Водночас середня швидкість інтернету в Азії вже досить висока. Скажімо Південна Корея планує забезпечити своїх громадян доступом на швидкості 1 гігабайт на секунду до 2017 року.