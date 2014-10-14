Дослідники пояснили, що відобразив Curiosity на Марсі

Причому з'ясувалося, що датуються знімки, зроблені Curiosity, ще травнем 2014 року і лише недавно до них була прикута така пильна увага, пише Росбалт.

Пізніше, у ході ретельного аналізу, дослідники дійшли єдиного висновку, що об'єкт біля марсіанського кратера не може бути будь-якою живою істотою, а є лише яскравим світлом, яке може бути і звичайним відблиском, передає Svopi.

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Також нагадаємо, що не меншу зацікавленість у вчених викликали фотографії каменів, викладених на поверхні планети, які утворюють своїм виглядом подобу "світлофора", з тим же призначенням - регулювання руху, але в силу надмірної фантастичності такого варіанту, його швидко відкинули.