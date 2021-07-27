Функцію розпізнавання обличчя отримають навіть самі бюджетні моделі телефонів від "яблучної" корпорації.

Компанія Apple готова розширювати сферу використання функції Face ID. Корпорація планує впроваджувати розпізнавання обличчя практично у всю свою техніку.

Про це розповів журналіст Bloomberg, передає видання ixbt.com.

Так, компанія Apple впровадить Face ID в свої ПК Mac вже в найближчі пару років. Після цього функцію отримають практично всі продукти від "яблучної" корпорації: iPhone та iPad. Повідомляється, що розпізнавання обличчя впровадять навіть в самі бюджетні версії смартфонів, які виробляє компанія.

"Це не відбудеться в цьому році, але готовий посперечатися, що Face ID на Mac з'явиться в найближчі пару років. Я очікую, що всі iPhone і iPad також перейдуть на Face ID протягом цього періоду часу. Зрештою, вбудована в екран камера допоможе диференціювати більш дорогі пристрої Apple за рахунок усунення виїмки нагорі. Датчик розпізнавання обличчя дає Apple дві основні функції: безпека та розширена реальність. Touch ID, зручніше це чи ні, забезпечує тільки перше", - стверджує журналіст.

Читайте такожВертоліт NASA здійснив політ над Марсом на рекордній висотіРаніше УНІАН вже повідомляв, що Apple випустила iOS з захистом від відстеження додатками. Власники iPhone зможуть налаштувати розблокування пристрою за допомогою Apple Watch - Face ID при цьому буде працювати навіть при носінні маски.

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Автор: Поліна Кузенко