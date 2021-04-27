Також власники iPhone зможуть налаштувати розблокування пристрою за допомогою Apple Watch - Face ID при цьому буде працювати навіть при носінні маски.

Американська корпорація Apple випустила оновлення операційної системи iOS 14.5.

Читайте такожApple посилила захист від злому смартфонівГоловною особливістю оновлення стала вимога до розробників додатків запитувати у користувачів дозвіл на відстеження даних для реклами.

Раніше Apple за це критикував глава Facebook Марк Цукерберг, який заявляв, що нова політика загрожує мільйонам представників малого бізнесу, що покладаються на персоналізовану рекламу.

Також тепер власники iPhone зможуть налаштувати розблокування пристрою за допомогою Apple Watch - Face ID при цьому буде працювати навіть при носінні захисної маски.

В опціях голосового помічника Siri тепер можна буде вибрати з чотирьох різних голосів замість раніше доступного одного жіночого.

Apple додала на iPhone і iPad підтримку трекерів для відстеження речей AirTag і геймпадів PlayStation 5 і Xbox Series X\S. Подкасти отримали новий дизайн і можливості підписки.

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Автор: Ірина Погоріла