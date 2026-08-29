Вчені знайшли відбитки лап найбільшого ссавця епохи динозаврів (фото)

Протягом десятиліть стандартне уявлення про ранніх ссавців зводилося до образу маленьких істот, схожих на землерийки.

Виявлені в Бразилії, яка очищає океан досить незвичайним способом, сліди віком 130 мільйонів років, судячи з усього, належать найбільшому відомому ссавцю епохи динозаврів. Про це пише The Daily Galaxy.

Сліди, знайдені у формації Ботукату, вказують на істоту довжиною приблизно 1,55 метра, що приблизно вдвічі перевищувало розміри будь-якого раніше ідентифікованого ссавця крейдяного періоду і, можливо, було достатньо великим, щоб полювати на молодих динозаврів.

Протягом десятиліть стандартне уявлення про ранніх ссавців зводилося до образу маленьких, схожих на землерийки істот, що снують під ногами й щосили намагаються не стати здобиччю динозавра. Кістки мезозойських ссавців трапляються рідко, особливо в Південній півкулі, а це означає, що палеонтологам часто доводиться працювати з набагато меншою кількістю, ніж повний скелет.

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Зазначається, що це останнє відкриття, опубліковане в журналі Journal of South American Earth Sciences, доповнює невелику, але зростаючу кількість свідчень того, що, принаймні, у деяких куточках світу динозаври мешкали поряд із ссавцями, які значно перевищували очікуваний розмірний діапазон. Замість кісток, висновок повністю ґрунтується на відбитках лап, хоча дослідники, які зробили цю знахідку, кажуть, що ці відбитки розповідають напрочуд детальну історію.

Сліди вказують на тварину, набагато більшу, ніж очікувалося

Самі відбитки лап незвично великі: найбільший із них має довжину 11,4 сантиметра і ширину 13,4 сантиметра, а довжина кроку становить близько 40 сантиметрів. Саме пропорції, а не розмір, переконали доктора Педро Бака та його співавторів у тому, що вони бачать лапу ссавця, а не стопу динозавра. Як зазначають автори дослідження, описуючи умови збереження знахідки:

"У формації Ботукату більшість слідів хребетних зберігаються в умовах низької когезії субстрату, що зазвичай призводить до спрощеної морфології та часткової втрати тонких анатомічних деталей".

Команда віднесла ці сліди до родини Chelichnopodidae, але поки що не назвала новий вид, оскільки кістки, що супроводжують відбитки, не були знайдені. На основі порівнянь з іншими видами, для яких відомі як сліди, так і скелети, дослідники припускають, що тварина була приблизно вдвічі більшою за попереднього найбільшого ссавця крейдяного періоду, що ближче до великої собаки чи пуми, ніж до землерийки.

"Збережений слід значно більший за будь-який вид ссавців, відомих на сьогодні за скелетними останками або викопними слідами. Це справжній прорив", - сказав доктор Бак.

Пустельна екосистема, що дозволила ссавцям розвиватися

Цікаво, що Ботукатуська формація в той час була частиною великої пустелі, розташованої далеко від будь-якого узбережжя, яка пізніше розділилася між Південною Америкою та невеликою ізольованою ділянкою в Африці після розпаду Гондвани. Це не перший великий слід ссавця, виявлений у цій формації: два попередні знахідки, описані у 2017 році як Aracoaraichnium leonardii та Brasilichnium anaiti, були приблизно розміром з маленьких собак або великих домашніх кішок.

В інтерв’ю журналу Science перший автор дослідження, доктор Педро Бак, припустив, що більші динозаври, можливо, просто були відсутні в цьому конкретному пустельному регіоні з причин, які поки що не зрозумілі, залишивши екологічні ніші вільними для поширення ссавців.

Чому кістки досі не знайдені

Важливо, що очевидним наступним кроком є підтвердження слідів справжніми скелетними рештками, але дослідники визнають, що шанси на це невеликі. Доктор Ермініо Ісмаель де Араужо-Жуніор, співавтор дослідження, сказав, що відсутні кістки розповідають свою власну історію:

"Наразі в Бразилії не відомо жодного скам’янілого тіла ссавців із юрських або ранньокрейдяних порід, а скелетна літопис ссавців раннього крейдяного періоду в Гондвані загалом вкрай мізерна. Це робить сліди з Ботукату особливо важливими: вони розкривають інформацію про тварин, яких просто немає в бразильській хроніці скелетних скам’янілостей".

Вчений пояснив, що майбутні знахідки можуть залежати не стільки від самої пустелі, скільки від прилеглих відкладень, що утворилися в інших умовах, які краще підходять для збереження кісток, а не відбитків лап.

"Найкращі перспективи можуть бути пов’язані з відкладеннями, що представляють більш сприятливе місцеве середовище всередині або поблизу цієї екосистеми, де туші мали більше шансів бути похованими та збереженими", - сказав він.

За його словами, палеонтологи "повинні, безумовно, зберігати неупередженість" щодо можливості того, що інші великі екземпляри ссавців, будь то відбитки лап чи кістки, вже були знайдені, але просто неправильно ідентифіковані.

"Традиційне припущення про те, що мезозойські ссавці були переважно дуже дрібними, потенційно може вплинути на інтерпретацію незвично великих слідів або фрагментарних скам’янілостей", - додав вчений.

Зазначається, що сліди мало що можуть розповісти про те, чим харчувалася тварина, хоча автори припускають, що це була всеїдна тварина, здатна час від часу полювати на молодих або невеликих динозаврів, а також на дрібніших ссавців, безхребетних та все інше, що траплялося йому на шляху.

Новини археології

Нещодавно вчені витратили двадцять років і проаналізували понад 7500 морських скам’янілостей, щоб відповісти на питання, яке протягом поколінь тихо турбувало палеонтологію.

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