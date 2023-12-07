Кілька місяців одного з астронавтів звинувачували в тому, що він просто зʼїв овоч.

У березні 2023 року один з астронавтів з Міжнародної космічної станції загубив помідор під час збору врожаю поза Землею. Вісім місяців потому овоч знайшли.

Про це пише Space.com. Зазначається, що один із помідорів астронавта NASA Френка Рубіо зник, коли він із колегами ділили врожай. Овоч, запакований у спеціальний пакет, полетів і загубився.

"Нашого хорошого друга Френка Рубіо, який уже повернувся додому, протягом тривалого часу звинувачували в тому, що він просто з’їв свій помідор. Але тепер ми можемо виправдати його. Ми знайшли помідор", – розповів астронавт NASA Жасмін Могбелі.

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Про зникнення помідора Френк Рубіо вперше розповів у вересні 2023 року. Астронавт шукав його кілька годин. Він додав, що овоч не їв, і це доведуть, коли його знайдуть.

Примітно, що в умовах мікрогравітації на МКС речі легко губляться, проте якщо вони не становлять важливої цінності для місії, багато часу пошукам цих предметів не приділяють.

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На поверхні Сонця утворилася гіганстська аномальна діра. З неї вивергаються потужні потоки надзвичайно швидкого випромінювання, відомого як сонячний вітер – йдуть вони прямо на Землю.

Крім того, науковці виявили нову зоряну систему. Вона складається із шести планет. Сімейство із шести газоподібних світів кружляють довкола зірки, схожої на Сонце. Дослідники кажуть, що ця система знаходиться приблизно в 100 світлових роках від Землі.

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