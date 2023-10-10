Попередні витоки були у грудні минулого року та в лютому поточного.

У понеділок в російській частині Міжнародної космічної станції (МКС) стався вже третій за останній рік витік теплоносія, що ставить під сумнів надійність космічної програми Росії. Про це повідомляє видання phys.org.

Зазначається, що в офіційній прямій трансляції Національного космічного агентства США (NASA) зі станції було видно пластівці замерзлої охолоджуючої рідини, яка розбризкується в космос. Факт витоку підтвердився в радиопереговорах між наземним штабом управління польотом та астронавтами.

"На модулі "Наука" російського сегменту МКС стався витік теплоносія із зовнішнього (резервного) контуру радіатора, який був доставлений на станцію у 2012 році. Основний контур терморегулювання модуля працює в штатному режимі і забезпечує комфортні умови в житловій зоні модуля. Екіпажу та станції нічого не загрожує", – повідомила пізніше прес-служба "Роскосмосу" та запевнила, що інцидент не вплинув ані на діяльність екіпажу, ані на наукові експерименти, що проходять на станції.

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Пізніше NASA теж запевнило, що "екіпаж на борту ніколи не був у небезпеці", і що витік стався з резервного радіатора "Науки".

"Первинний радіатор на "Науці" працює нормально, забезпечуючи повне охолодження модуля, не впливаючи на екіпаж або роботу космічної станції", — повідомили в NASA, додавши, що екіпаж "в якості запобіжного заходу попросили закрити віконниці на вікнах сегменту США", аби уникнути їх забруднення.

Витоки на російській частині МКС

Цей витік теплоносія з російської сторони МКС є вже третім за рахунком протягом останнього року.

Так, 15 грудня 2022 року камери NASA на станції зафіксували ефектну картину того, як білі частинки, схожі на сніжинки, протягом кількох годин вилітали з задньої частини пристикованого до станції російського корабля "Союз МС-22". Ймовірною причиною цього називали зіткнення з мікроскопічним метеоритом, якій міг пошкодити корабель.

Через цю несправність космічний корабель довелося позапланово відправити на Землю в автоматичному режимі без екіпажу та прислати йому на заміну інший. У результаті двом росіянам і американському екіпажу довелося затриматися на МКС кілька зайвих місяців.

Ще один подібний витік стався у середині лютого на російському вантажному кораблі "Прогрес МС-21", який був пристикований до МКС із жовтня 2022 року.

Третій витік за рік ставить під сумнів версію з мікрометеоритами і наштовхує експертів на думки, що це може бути якась системна технічна проблема саме у росіян.

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