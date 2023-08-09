Вчені відзначають, що отримані результати можуть мати значення для будівництва майбутніх космічних станцій і місць проживання.

Рівні потенційно шкідливих хімічних речовин в пилу, зібраноому з Міжнародної космічної станції (МКС), перевищують рівні, виявлені в пилу з підлог американських і європейських будинків.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Science & Technology Letters, передає The Guardian. За словами вчених, отримані результати можуть допомогти побудувати більш досконалі космічні кораблі та космічні станції в майбутньому.

Дослідники з Бірмінгемського університету у Великій Британії проаналізували частинки пилу з повітряних фільтрів на МКС і виявили, що рівні потенційно шкідливих хімічних забруднювачів у них перевищують середні значення, що спостерігаються в багатьох будинках у США і Європі.

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"Наші результати мають наслідки для майбутніх космічних станцій та середовищ існування, де можна буде виключити багато джерел забруднення шляхом ретельного вибору матеріалів на ранніх етапах проектування та будівництва", - сказав співавтор дослідження Стюарт Гаррад.

Серед забруднюючих речовин, виявлених у пилу, були відомі шкідливі хімічні речовини - поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), перфторалкільні речовини (PFAS), широко відомі як "вічні хімікати", та поліхлоровані біфеніли (ПХБ).

У ході дослідження вчені оцінили матеріал, зібраний у вакуумних пакетах на борту МКС, який складається з частинок, що раніше знаходилися в повітрі, ворсинок від одягу, волосся та іншого сміття.

Деякі вакуумні пакети були повернуті на Землю для аналізу цього унікального пилу з салону космічного корабля.

У цьому пилу дослідники також виявили сліди хімічних речовин, таких як полібромдифенілові ефіри (ПБДЕ), гексабромциклододекан (ГБЦДД), "нові" бромовані антипірени (BFR) та фосфорорганічні ефіри (ФФЕ), деякі з яких, як відомо, викликають рак.

Потенційний вплив деяких з цих хімічних речовин на здоров'я людини раніше призводив до їхньої заборони або обмеження використання багатьма урядами по всьому світу.

Стокгольмська Конвенція UNEP (Програма ООН з навколишнього середовища, - УНІАН) відносить низку цих хімічних речовин, включаючи ПХБ, деякі PFAS, ГБЦДД, а також деякі склади ПБДЕ, до стійких органічних забруднювачів (СОЗ).

"Хоча концентрації органічних забруднювачів, виявлених у пилу з МКС, часто перевищували середні показники, виявлені в будинках та інших приміщеннях у США та Західній Європі, рівні цих сполук, як правило, були в межах діапазону, характерного для Землі", - сказав доктор Гаррад.

Вчені підозрюють, що комерційно доступні готові предмети, такі як камери, MP3-плеєри, планшетні комп'ютери, медичні прилади та одяг, які доставляються на борт для використання астронавтами, можуть бути джерелами багатьох цих хімічних речовин.

На думку дослідників, більш високі, ніж на Землі, рівні радіації в космічному середовищі також можуть розщеплювати пластик на мікро - та нанопластики, які переносяться повітрям в умовах мікрогравітації.

МКС - що відомо

Нагадаємо, Міжнародна космічна станція була побудована в 1998 році в рамках спільного проекту між Росією, США, Канадою, Японією і деякими країнами Європи. Вона спочатку була розрахована на 15-річний термін служби, проте активно експлуатується досі.

Останнім часом на станції все частіше відбуваються різні поломки, переважно на модулях російського виробництва. Наприклад, в лютому на російському вантажному кораблі "Прогрес МС-21" сталася "незрозуміла втрата тиску". Раніше на російській модулі "Зоря" виявили нові тріщини, які з часом можуть розширитися.

А модуль "Наука" і зовсім ледь не знищив усю МКС. Після стикування у апарату незаплановано спрацювали двигуни, через це орієнтація станції на орбіті змістилася на 45 градусів.

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