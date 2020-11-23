Обліковий запис попереднього президента США після інавгурації його наступника архівується.

Соцмережа Facebook передасть адміністрації Джо Байдена контроль над офіційним обліковим аккаунтом президента США 20 січня, в день інавгурації 46-го президента США.

Читайте такожTwitter передасть офіційний акаунт президента США БайденуПро це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника соцмережі. Обліковий запис, називається @POTUS (абревіатура від повного найменування посади глави держави - President Of The United States), є офіційним аккаунтом президента США. Сам Дональд Трамп більш активно використовує особисті облікові записи як у Twitter (@realDonaldTrump), так і в Facebook (@DonaldTrump).

При цьому особисті сторінки Трампа більш популярні серед користувачів, ніж офіційні акаунти президента - наприклад, на його персональний аккаунт в Twitter підписані 88,9 млн користувачів, а на офіційній сторінці президента - 32,8 млн.

У Facebook Трамп пише в основному на особистій сторінці, на яку підписані 34,6 млн користувачів, а от на офіційній сторінці президента із 6,4 млн підписників останній допис був 18 травня 2018 року.

Як у випадку із президентом Бараком Обамою, обліковий запис попереднього президента США після інавгурації його наступника архівується й керується Національним управлінням архівів і документації.

В день інавгурації Байдена соцмережа також передасть офіційні облікові записи нової адміністрації Білого дому, віце-президенту і першій леді.

Вибори президента США

Джо Байден, який був визнаний провідними американськими медіа обраним президентом на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах, повинен вступити на посаду президента 20 січня. Однак Трамп поки відмовляється визнати поразку і намагається визнати недійсними або скасувати результати виборів у низці штатів за допомогою судових позовів, заявляючи про «масштабні махінації», доказів яких поки представлено не було.

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Автор: УНІАН