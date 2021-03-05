Ширина астероїда становить близько 370 метрів.

До Землі наближається астероїд 99942 Апофіс, названий так на честь давньоєгипетського бога хаосу.

Про це повідомляє Forbes.

Як повідомляється, величезний астероїд пролетить повз Землю в ніч з 5 на 6 березня.

Виявлений у 2004 році Апофіс - це астероїд шириною близько 370 метрів, який обертається навколо Сонця кожні 324 дні і наближається до Землі кожні десять років.

Читайте такожSpaceX погодилася запустити український супутник: скільки це коштуватиме Україні

За даними вчених, існує шанс у 2,7%, що Апофіс зіткнеться із Землею 13 квітня 2029 року. У цей день астероїд може опинитися на відстані 31200 кілометрів від Землі і бути видимим неозброєним оком. Це буде найближчий підхід одного з найбільших астероїдів, що перетинатимуть орбіту Землі в наступному десятилітті.

"Якщо Апофіс потрапить на Землю, результати будуть катастрофічними", - сказав Франк Маркіс, старший астроном інституту SETI та головний науковий співробітник Unistellar.

Якщо астероїд завбільшки з Апофіс зіткнеться із Землею, це буде подія, яка трапляється раз на 80000 років, і грандіозна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська