До Землі наближається астероїд 99942 Апофіс, названий так на честь давньоєгипетського бога хаосу.
Про це повідомляє Forbes.
Як повідомляється, величезний астероїд пролетить повз Землю в ніч з 5 на 6 березня.
Виявлений у 2004 році Апофіс - це астероїд шириною близько 370 метрів, який обертається навколо Сонця кожні 324 дні і наближається до Землі кожні десять років.
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За даними вчених, існує шанс у 2,7%, що Апофіс зіткнеться із Землею 13 квітня 2029 року. У цей день астероїд може опинитися на відстані 31200 кілометрів від Землі і бути видимим неозброєним оком. Це буде найближчий підхід одного з найбільших астероїдів, що перетинатимуть орбіту Землі в наступному десятилітті.
"Якщо Апофіс потрапить на Землю, результати будуть катастрофічними", - сказав Франк Маркіс, старший астроном інституту SETI та головний науковий співробітник Unistellar.
Якщо астероїд завбільшки з Апофіс зіткнеться із Землею, це буде подія, яка трапляється раз на 80000 років, і грандіозна катастрофа.
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