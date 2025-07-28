Шість автономних вертольотів займатимуться повітряним дослідженням Марса.

NASA планує розгорнути на Марсі шість розвідувальних вертольотів у рамках концептуальної місії Skyfall. Про це пише Interesting Engineering.

Зазначається, що ця концепція була розроблена Лабораторією реактивного руху NASA спільно з американською оборонною технологічною компанією AeroVironment, Inc (AV). Місію планують здійснити до 2028 року, а дані, які вдасться отримати, допоможуть у відправці людини на Марс до 2030 року.

"Skyfall пропонує революційний новий підхід до дослідження Марса, який є більш швидким і доступним, ніж усе, що було до нього. Із шістьма гелікоптерами Skyfall пропонує недороге рішення, яке збільшує охоплювану площу, обсяг зібраних даних і обсяг проведених наукових досліджень, що значно наближає перші сліди людства на Марсі", - розповів глава відділу космічних проєктів AV Вільям Померанц.

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У виданні підкреслили, що Skyfall допоможе підготувати Марс до висадки людей. Для цього на планету відправлять шість автономних вертольотів, які займатимуться повітряним дослідженням. Їх запустять із величезного космічного корабля.

За словами вчених, головним плюсом місії Skyfall є те, що не доведеться покладатися на дорогу і складну посадкову платформу. Замість цього вертольоти будуть прикріплені до вхідної капсули і запущені прямо з повітря.

Після приземлення вертольоти розлетяться в різні боки, щоб дослідити найбільш підходящі місця для посадки перших марсіанських астронавтів. Усі дані будуть передаватися на Землю.

На Марсі колись була вода - що відомо

Раніше вчені з NASA отримали нові докази того, що на Марсі колись була вода. Вони вивчили зображення регіону планети, який раніше можна було бачити тільки з орбіти, зблизька.

За словами вчених, на знімках можна побачити, що стародавні підземні води перетинають невисокі хребти. Вони розташовані у формі, яку геологи називають коробчастим візерунком.

Корінні породи під цими хребтами, найімовірніше, утворилися тоді, коли підземні води, просочуючись крізь скелі.

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