Ідея дзеркального життя передбачає зміну цієї природної хіральності, створення організмів із "лівою" ДНК і "правими" білками.

Учені закликали припинити створення "дзеркальних бактерій" - синтетичних мікроорганізмів, створених із перевернутих молекулярних будівельних блоків природного життя.

Згідно з всеосяжним звітом міжнародної групи з 38 учених, опублікованим у журналі Science, потенційна небезпека цих гіпотетичних організмів набагато переважує будь-які передбачувані вигоди.

Їхні висновки викликали глобальні дебати про майбутнє синтетичної біології та її етичні межі, пише Interesting Engineering.

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"Загроза, про яку ми говоримо, безпрецедентна. Дзеркальні бактерії, ймовірно, уникнуть багатьох реакцій імунної системи людини, тварин і рослин і в кожному випадку спричинять смертельні інфекції, що розповсюджуватимуться безконтрольно", - сказав Вон Купер, еволюційний біолог із Піттсбурзького університету.

Зазначається, що Життя на Землі ґрунтується на молекулах із певною хіральністю, або хіральністю - структурною асиметрією, яка диктує їхні біологічні взаємодії. Вона універсальна для всіх відомих організмів: від бактерій до людей.

Ідея дзеркального життя передбачає зміну цієї природної хіральності, створення організмів із "лівою" ДНК і "правими" білками. Такі дзеркальні форми життя повністю відрізнятимуться від будь-якого природного організму, нездатного біологічно взаємодіяти з наявними формами життя звичайним чином.

У звіті підкреслюються серйозні ризики, пов'язані з дзеркальними бактеріями, включно з їхньою здатністю ухилятися від імунного захисту і порушувати екосистеми. На відміну від природних бактерій, які піддаються стримуванням і противагам з боку хижаків, вірусів і антибіотиків, дзеркальні бактерії діятимуть поза цими системами. Доктор Купер зазначив:

"Синтезований дзеркальний мікроб буде не тільки по суті невидимим для тварин і, ймовірно, рослин, а й для інших мікробів, включно з вірусами, які можуть атакувати та вбивати його. Ця здатність уникати хижаків і патогенів може дозволити дзеркальним бактеріям безперешкодно поширюватися екосистемами, що призведе до жахливих наслідків для людей, тварин і рослин".

Науковці порівняли загрозу дзеркальних бактерій із загрозою інвазивних видів: вони можуть швидко розмножуватися, еволюціонувати та диверсифікуватися без природних конкурентів, які б їх контролювали.

Дослідники також визнали, що деякі аспекти дзеркальної біології можуть принести значну користь. Дзеркальні молекули, як-от білки і ДНК, більш стійкі до деградації в організмі людини і можуть призвести до проривів у медицині.

На їхню думку, створення цілої дзеркальної бактерії було б набагато складнішим і ризикованішим починанням. У цьому разі заходи стримування можуть виявитися недостатніми для запобігання втечі дзеркальних бактерій з лабораторій і поширення в дикій природі.

"Якщо не з'являться переконливі докази того, що дзеркальне життя не становитиме особливої небезпеки, ми вважаємо, що дзеркальні бактерії та інші дзеркальні організми, навіть ті, що мають інженерні заходи біостримування, не повинні створюватися", - зазначили автори.

Вони закликають до глобального мораторію на дослідження, спрямовані на створення дзеркального життя і рекомендують спонсорам явно утриматися від підтримки таких проєктів, дозволяючи водночас продовжувати дослідження окремих дзеркальних молекул під суворим наглядом. Кейт Адамала, синтетичний біолог з Університету Міннесоти та співавторка звіту сказала:

"Ми не повинні створювати дзеркальне життя. У нас є час для розмови. І саме це ми намагалися зробити за допомогою цієї статті - почати глобальну розмову".

Дослідники наголосили, що їх турбує не придушення інновацій, а забезпечення того, щоб науковий прогрес відповідав громадській безпеці. Дзеркальні бактерії залишаються теоретичною концепцією, але швидкий темп технічного прогресу означає, що бар'єри на шляху до їх створення можуть впасти раніше, ніж передбачалося.

Їхня головна мета - спрямовувати дослідження в такий спосіб, щоб пріоритет віддавався безпеці людей, тварин і навколишнього середовища.

Новини про бактерії

Дослідники з Північно-Західного університету США знайшли рішення, яке може допомогти в боротьбі зі зростаючою проблемою забруднення пластиком навколишнього середовища.

Вони ідентифікували бактерію стічних вод, здатну руйнувати пластик ПЕТ (поліетилентерефталат), який є особливо проблематичним через свою міцність і стійкість до деградації.

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