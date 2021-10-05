Деякі користувачі продовжують скаржитися на неполадки.

Facebook і Instagram відновили роботу після масштабного збою. Вони не працювали понад шість годин.

На офіційній сторінці Facebook в Twitter опубліковано заяву компанії.

"Великій спільноті людей і компаній по всьому світу, які залежать від нас: нам шкода. Ми багато працювали над відновленням доступу до наших додатків і служб. Ми раді повідомити, що вони знову повертаються в Інтернет. Дякуємо, що ви з нами", - йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст New York Times Майк Айзек повідомляв, що Facebook відправив невелику команду в один зі своїх центрів обробки даних в Каліфорнії, щоб спробувати вручну перезавантажити сервери.

Також в Twitter повідомили, що усунули неполадки, які вплинули на роботу соцмережі.

Читайте такожТехнічний директор Facebook назвав причину глобального збою"Іноді Twitter використовують більше людей, ніж зазвичай. Ми готуємося до цих моментів, але сьогодні все пішло не так, як планувалося. В результаті у деяких з вас могли виникнути проблеми з переглядом відповідей і особистих повідомлень. Це було виправлено ", - йдеться в повідомленні Twitter Support.

Раніше повідомлялося, що засновник соцмережі Марк Цукерберг втратив $ 6,6 мільярда і опустився в списку мільярдерів.

Збій в роботі Facebook

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу спостерігалися у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon.

За деякими даними, стали недоступні або ж відбуваються невеликі збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us і Google Play.

Пізніше стало відомо, що співробітники Facebook не можуть потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою.

Автор: Людмила Жерновська