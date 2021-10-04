Засновник Facebook опустився на шосте місце в списку мільярдерів.

Через глобальний збій, який стався сьогодні в роботі Facebook і низки інших сервісів, засновник соцмережі і програміст Марк Цукерберг втратив $6,6 мільярда й опустився в списку мільярдерів.

Про це свідчать дані Forbes.

На даний момент Цукерберга випереджають Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно з сім'єю, Білл Гейтс і Ларрі Еллісон.

Те, що відбувається, вплинуло на ціну акцій провідних світових IT-компаній - багато з них подешевшали. Зокрема, акції Twitter впали в ціні більш ніж на 6%, Facebook – на 5,7%, Amazon і Apple – на 2,8% кожна, Netflix – на 2,3%.

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Як повідомлялося, ввечері в понеділок в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Крім того, не працюють Instagram, WhatsApp і Messenger.

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу зараз спостерігаються у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon. Представники соцмережі Facebook у мікроблозі Twitter повідомили, що працюють над усуненням проблем у роботі своїх продуктів.

Станом на 23:00 за Києвом роботу сервісів не відновлено. Не працюють як сайти, так і мобільні додатки зазначених соцмереж. Скарги надходять від користувачів з різних куточків світу.

Автор: Юрій Годован