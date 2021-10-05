У компанії вибачилися перед користувачами, які відчули перебої в роботі сервісів.

Технічний директор Facebook Майк Шрепфер уточнив, через що в роботі сервісів компанії стався глобальний збій.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці програміста в Twitter.

На початку він перепросив перед користувачами, які відчули перебої в роботі сервісів.

"У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють, щоб якнайшвидше налагодити і відновити", - написав він.

Іншої інформації Шрепфер поки не надав.

Збій в роботі Facebook 4 жовтня

Увечері 4 жовтня в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Не працюють всі додатки і сервіси, що належать Facebook. Зокрема, не завантажуються сторінки Instagram і месенджер WhatsApp.

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу зараз спостерігаються у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon.

За деякими даними, стали недоступні або ж відбуваються невеликі збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us і Google Play.

Пізніше стало відомо, що співробітники Facebook не можуть потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою.

Засновник соцмережі - програміст Марк Цукерберг втратив $ 6,6 мільярда і опустився в списку мільярдерів.

Автор: Юрій Годован