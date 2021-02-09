День безпечного Інтернету традиційно відзначається у світі у другий вівторок лютого.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту-компанії ESET в День безпечного Інтернету, який традиційно відзначається в світі у другий вівторок лютого, дали рекомендації, як користувачам не нарватися на хакерів і зберегти свої дані під час роботи в мережі.

Як повідомляють в компанії ESET, для захисту пристроїв від зараження, необхідно дотримуватися основних правил кібергігієни, серед яких: перевірка безпеки акаунтів, аналіз використовуваних програм і їх регулярне оновлення, резервне копіювання даних і використання надійних рішень з безпеки.

"Ці основні правила кібергігієни допоможуть вам своєчасно виявити підозрілу діяльність зловмисників і запобігти втраті персональних даних та іншої особистої інформації", - повідомляють в компанії.

Як пояснюють експерти, перше правило кібергігієни - це перевірка безпеки вже існуючих облікових записів електронної пошти та акаунтів в соцмережах, а також аналіз програм, які використовуються на пристрої.

"Завантажуйте тільки необхідні для роботи програми. Фахівці ESET радять проаналізувати вже завантажені програми, видалити непотрібні і надалі контролювати установку кожної програми. Також під час завантаження кожної програми варто звертати увагу на дозволи, які ви надаєте», - рекомендують в компанії ESET.

Також фахівці радять регулярно оновлювати додатки та операційну систему, оскільки оновлення містять виправлення вже виявлених помилок і вразливостей.

Також важливо переконатися в надійності паролів – які використовуються-для кожного аккаунта пароль повинен бути унікальним, містити не менше 12 символів, великі і малі літери, цифри і символи.

Для поліпшення безпеки облікових записів в компанії ESET рекомендують використовувати двофакторну аутентифікацію, яка передбачає підтвердження особи при вході в певний аккаунт. Найчастіше для цього використовуються SMS-повідомлення або окрема програма. Таким чином, у разі крадіжки пароля зловмисники не зможуть отримати доступ до даних користувача.

Регулярне резервне копіювання даних на зовнішній жорсткий диск або в хмару дозволить запобігти втраті важливих даних, оскільки допоможе відновити їх у разі крадіжки або злому пристрою.

Крім того, як повідомляють в ESET, захиститися від програм-вимагачів, шпигунських програм, вірусів, троянів і фішинг-атак дозволить надійне антивірусне рішення для комп'ютера або смартфона.

Як додають в компанії ESET, при роботі в інтернеті також важливо уникати підозрілих розсилок в месенджерах і пошті, не переходити за посиланнями від незнайомих користувачів, не ділитися конфіденційною інформацією в соцмережах і не завантажувати додатки з неофіційних магазинів.

Як повідомляв УНІАН, раніше фахівці ESET склали рейтинг найбільш поширених загроз за 4 квартал минулого року, а також прогноз тенденцій їх розвитку в 2021 році.

В Україні щодня фіксується близько 300 тис.нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування.

Компанія ESET-провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш, ніж в 180 країнах світу.

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Автор: УНІАН