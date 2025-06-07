Вчені описали, чим це загрожує, підкресливши, що від цього процесу постраждають як морські тварини і цілі екосистеми, так і самі люди.

За останні 20 років понад п'ята частина світового океану потемніла. Таких висновків дійшли вчені з британського Плімутського університету.

"Потемніння океану" відбувається, коли зміни у верхньому шарі води ускладнюють потрапляння сонячного світла вглиб океану. Цей верхній шар води є середовищем існування для 90% морських мешканців і має вирішальне значення для підтримки біогеохімічних циклів, пише Бі-бі-сі.

У дослідженні йдеться, що з 2003 по 2022 рік потемнів 21% світового океану. Як припустили вчені, цей процес пов'язаний з такими факторами, як зміни в динаміці цвітіння водоростей і коливання температури поверхні моря.

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Це особливо помітно в прибережних районах, де на поверхню піднімаються багаті поживними речовинами води, а також великі стоки з суші - дощі змивають у море побічні продукти сільського господарства, підживлюючи цвітіння фітопланктону.

У відкритому океані потемніння, можливо, спричинене підвищенням температури поверхні води, що призвело до зростання чисельності планктону, який блокує сонячне світло.

Дослідження виявило, що глибина фотичної зони (освітлюваної сонцем верхньої водної товщі), 9% океану, скоротилася більш ніж на 50 м - а це площа, яку можна порівняти з площею Африканського материка. Ще для 2,6% океану вона скоротилася на 100 м.

Найсильніші зміни глибини фотичної зони було зафіксовано в північній частині Гольфстріму, в Арктиці та Антарктиці - регіонах, де особливо помітні результати змін клімату. Потемніння також широко розповсюджене в прибережних зонах і замкнутих морях.

Однак, дослідники зазначили, що потемніння охоплює не тільки прибережні, а й відкриті ділянки океану.

Однак не всі регіони темніють: приблизно 10% океану, навпаки, стали світлішими за той самий період.

За словами вчених, така змішана картина відображає складність океанічних систем і безліч чинників, що впливають на прозорість води.

Хоча точні наслідки змін поки що не до кінця зрозумілі, вчені попередили, що це може зачепити велику кількість морських видів і екосистем.

Як прокоментував Томас Девіс, викладач збереження морського середовища з Плімутського університету, результати підтверджують, що такі зміни "зменшують простір, де можуть виживати й розмножуватися тварини, які залежать від світла сонця і місяця".

Девіс попередив, що потемніння океану може вплинути на повітря, яким ми дихаємо, рибу, яку ми їмо, і здатність планети боротися зі зміною клімату.

"Наші висновки - це справжній привід для занепокоєння", - наголосив учений.

Професор Тім Сміт, голова відділу з морської біогеохімії та спостережень у Плімутській морській лабораторії, додав, що деякі морські тварини, які залежать від світла, можуть почати підніматися ближче до поверхні, а це посилить конкуренцію за їжу та інші ресурси:

"Це може призвести до фундаментальних змін усієї морської екосистеми", - пояснив він.

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Раніше вчені заявляли про стрімке закислення світового океану. Вони зазначили, що окислення океану близьке до критичного й описали, чим це загрожує.

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