Космічний телескоп зробив знімок галактики в сузір'ї Волосся Вероніки.

Космічний телескоп Hubble сфотографував неймовірно красиву галактику M99.

Про це повідомляється на сайті обсерваторія.

За словами вчених, галактика знаходиться приблизно за 42 мільйони світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН) в сузір'ї Волосся Вероніки. Вона являє собою спіральну галактику "грандіозного дизайну", названу так через добре окреслені спіральні рукави.

Нагадаємо, раніше телескоп Hubble зробив фото двох галактик в самому розпалі зіткнення. Галактична взаємодія зробила систему VV689 майже повністю симетричною, і тепер вони схожі на величезні галактичні крила.

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