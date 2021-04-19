Ця галактика знаходиться на відстані понад 100 мільйонів світлових років від нас в сузір'ї Центавра.

Вчені отримали знімок галактики NGC 4603 крупним планом. Ця галактика знаходиться на відстані понад 100 мільйонів світлових років від нас в сузір'ї Центавра.

Фото було опубліковано на сайті обсерваторії Hubble.

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Яскраві смуги синіх молодих зірок утворюють рукави цієї галактики, а складні червоно-коричневі волокна складаються з щільних хмар пилу.

Ця галактика - знайома тема для Хаббла. В останні роки двадцятого століття за нею пильно спостерігали в пошуках ознак особливого класу зірок, відомих як змінні цефеїди. Ці зірки мають яскравість, тісно пов'язану з періодом, з яким вони темніють або стають яскравішими, що дозволяє астрономам точно виміряти, як далеко вони знаходяться від Землі. Вимірювання відстаней від змінних цефеїд є ключем до вимірювання найдальших відстаней у Всесвіті й були одним з факторів, які використовували вчені, щоб показати, що Всесвіт розширюється.

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Автор: Катерина Лиманська