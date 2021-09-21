На прилавках і в онлайн-магазинах пристрій Sjömärke буде доступний з жовтня.

Найбільший у світі роздрібний продавець меблів IKEA представив бездротову зарядку, яка може працювати через перешкоди, наприклад, через стільницю або полицю.

Про це повідомляє The Verge.

Вартість пристрою Sjömärke становить 40 доларів, а розмір - 4,3 на 12,7 см.

Читайте такожУ Франції IKEA роками шпигувала за своїми співробітниками: тепер компанія виплатить мільйон євро штрафу Він працює через дерево або пластик, але виробник рекомендує, аби відстань від зарядки до мобільного пристрою становила від 8 мм до 2,22 см.

Кріпити його рекомендують на двосторонній скотч, який входить в комплект, або на гвинти - їх доведеться купити окремо.

Також в комплект входить двометровий кабель живлення і наклейки для позначення положення мобільного пристрою для коректної зарядки.

На прилавках і в онлайн-магазинах IKEA зарядний пристрій Sjömärke буде доступний з жовтня. Він доповнить вже випущену серію предметів меблів з вбудованими бездротовими зарядками.

Слід вважати, що в українських магазинах IKEA ця розробка також з'явиться.

Нагадаємо, минулого року IKEA потрапила у скандал, коли екоактивісти з'ясували, що ліси, незаконно вирубані в Україні, виступають постачальниками шведському виробнику меблів, але в компанії це заперечують.

Автор: Станіслав Кожемякін