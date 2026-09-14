Вчені виловили форель із гірського озера, і воно 'ожило': що змінилося

Особливо цікаві результати вчені отримали під час спостереження за одним із озер, де з 2016 року почали виловлювати форель.

Наявність форелі у високогірних озерах Каліфорнії змінює не лише підводну екосистему, а й життя птахів навколо.

Як з’ясували вчені, в озерах з рибою виявилося на 20% менше птахів, ніж у водоймах, де риби ніколи не було, пише Times of India.

Фахівці дослідили 39 високогірних озер у 2-х національних парках у гірській системі Сьєрра-Невада. Усі водойми розташовувалися на висоті понад 3000 м. Дослідники порівняли озера, куди раніше штучно запускали форель, із водоймами, де риба була відсутня з самого початку. Виявилося, що присутність хижої риби помітно позначається на харчовому ланцюгу: форель позбавляє птахів звичної їжі.

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Підрахунок птахів проводили протягом трьох літніх сезонів – у 2014, 2015 та 2020 роках. Вчені фіксували всіх птахів, яких вдавалося побачити або почути під час десятихвилинних спостережень біля берегів.

У середньому в озерах із фореллю реєстрували 5,15 птахів на точку спостереження, тоді як у водоймах без риби – 6,48. Таким чином, різниця становила близько 20%.

Щоб з’ясувати можливу причину, дослідники вивчили комах, якими харчуються птахи. Виявилося, що в озерах без риби було значно більше одноденки – комах, які масово вилітають із води в певні періоди.

У водоймах із фореллю одноденки часто взагалі були відсутні. Натомість серед комах, що вилітали з води, переважали дрібніші види – мокреці, мухи та комарі.

Які птахи постраждали

Зміни торкнулися не всіх пернатих однаково. Дослідники виявили, що біля зарибнених озер рідше зустрічалися сіроголовий гірський в’юрок і горіховик Кларка – види, характерні для високогірних районів.

При цьому гірська білоброва вівсянка, навпаки, частіше з’являлася біля водойм із фореллю. Однак вчені вважають цей результат менш переконливим.

Для шести інших найпоширеніших видів птахів істотної залежності від наявності риби виявити не вдалося.

Після вилучення форелі птахів стало вдвічі більше

Особливо цікаві результати вчені отримали під час спостереження за одним із озер, де з 2016 року співробітники національного парку почали вилучати форель.

До 2020 року кількість риби там значно скоротилася. Водойма почала набувати характеристик озера без риби, зокрема в ній знову з’явилися масові вильоти одноденки.

Одночасно збільшилася й чисельність птахів. Згідно з аналізом дослідників, після вилучення форелі кількість пернатих подвоїлася й наблизилася до показників сусіднього озера, де риби спочатку не було.

Крім того, у водоймі після скорочення чисельності форелі вперше були помічені американська оляпка та гірська сіалія.

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Також повідомлялося, що сонячна електростанція в США несподівано стала "дитячим садком" для маленьких сов. Після переселення фахівці залишали птахам мишей і встановили камери, щоб спостерігати за їхньою поведінкою.

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