Скільки років білим ведмедям: вчені розповіли, де і коли вони з’явилися

Згідно з дослідженнями, білі ведмеді походять від бурих ведмедів, які виходили на замерзлий океан, щоб полювати.

Найдавніші відомі скам'янілості білих ведмедів були знайдені на Шпіцбергені та в північній Норвегії й датуються 115 000–130 000 років тому, до початку останнього льодовикового періоду.

Однак деякі біологи вважають, що білі ведмеді відокремилися від бурих ще 600 000 років тому, пише Discoverwildlife. Згідно з дослідженнями, білі ведмеді походять від бурих ведмедів, які виходили на замерзлий океан, щоб полювати на морських ссавців під час останнього великого льодовикового періоду.

Завдяки природному відбору найсвітліші особини з найбільшою кількістю жиру мали найкращі шанси на виживання і, отже, на розмноження.

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Однак це не було поодиноким, однозначним відокремленням, і відбувалися повторні схрещування між обома видами (аналіз ДНК показує лише 1-відсоткову різницю між білими ведмедями та однією популяцією бурих ведмедів на Алясці).

Видання зазначило, що скорочення площі морського льоду змушує білих ведмедів, які мешкають далеко від моря, знову змішуватися зі своїми південними родичами, особливо з огляду на те, що останні тепер мігрують далі на північ.

Крім того, у прибережній арктичній Алясці спостерігалися випадки, коли грізлі ласували тушами гренландських китів, іноді в компанії білих ведмедів, і були задокументовані випадки схрещування між ними.

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