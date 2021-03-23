Ажіотажний попит на ігрові відеокарти з боку майнерів підірвав ринок комплектуючих для ПК.

Компанія Nvidia, один з головних постачальників відеокарт, готує спеціальну карту для майнінгу криптовалют CMP 220HX. На сьогодні майнери масово скуповують з цією метою будь-які потужні відеокарти і навіть ігрові ноутбуки.

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Як повідомляє DTF, посилаючись на інсайдерський витік інформації в Twitter, кастомна карта для майнінгу буде майже в два рази швидшою та ефективнішою за GeForce RTX 3090. При цьому використовувати її як відеокарту в збірці ПК буде неможливо.

Орієнтовна рекомендована ціна пристрою складе близько трьох тисяч доларів за штуку без урахування податків. На сьогодні це дешевше реальної вартості RTX 3090 - в умовах дефіциту ціни на геймерські відеокарти такого рівня підскочили до 3-4 тисяч доларів.

Зазначається, що за умови окупності на момент публікації новини GeForce RTX 3090 приносить майнеру близько 11 доларів в день, а при правильному розгоні і налаштуванні дохід може зрости до 13-14 доларів.

"Майнерська" карта буде побудована на базі чіпа Ampere A100 (використовується в дата-центрах і суперкомп'ютерах) з пам'яттю HBM2, і видавати хешрейт в 210 MH/s. передбачається, що пристрій буде без проблем майнити 17-20 доларів в день.

При цьому наголошується, що CMP 220HX неможливо використовувати в якості відеокарти – у неї не буде відповідних драйверів і відеовиходів.

Чому подорожчали відеокарти

Дефіцит відеокарт почав наростати з осені минулого 2020 року. З початку 2021 року ціни на них зросли чи не втричі.

Частково це пов'язано з пандемією коронавірусу і проблемами у виробників чіпів - компаній Samsung і TSMC, які не встигають покрити зростаючий попит.

Ситуацію сильно ускладнило вибухове зростання цін на криптовалюти. Майнери почали скуповувати відеокарти і навіть потужні ігрові ноутбуки цілими партіями, не дозволяючи їм доїхати до магазинів.

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Автор: Дмитро Захаров