Астроном каже, що така зірка є подвійною, тобто це дві зірки, які обертаються одна навколо одної.

Астрономи повідомили, що у космосі "небесний танець" між двома зірками на відстані близько трьох тисяч світлових років призведе до настільки яскравого спалаху, що його можна буде побачити неозброєним оком впродовж кількох днів. Про це пише The Independent.

У виданні зазначили, що вибух, який відбувається раз у житті в системі T Королеви Бореаліса, надасть їй вигляду нової зірки, яка буде яскраво сяяти в нічному небі, а потім знову згасне ще на 80 років.

Своєю чергою доцент астрономії в Університеті Ноттінгем Трент, доктор Деніел Браун наголошує, що цей вид небесних подій називається надновим, коли яскравість зорі зростає у швидкому темпі.

Відео дня

"Нас чекає сюрприз - відкриття так званої нової зірки на небосхилі", - анонсував професор Даніель Браун.

За його словами, складно перебачити, коли саме відбудеться така подія, проте це може статися в будь-який час між сьогоднішнім днем та вереснем 2024 року.

"На нас чекає сюрприз - поява так званої нової зірки на небі. T Королеви Бореаліса - це насправді не одна зірка, а подвійна, тобто дві зірки, що обертаються одна навколо одної. Що робить цю пару такою особливою, так це те, що час від часу вона надзвичайно збільшує свою яскравість, щоб стати легко видимою для нас", - підкреслив професор.

Він додав, що більш масивна зірка в парі є білим карликом, що "може вмістити приблизно таку ж масу, як наше Сонце, в об'ємі, що дорівнює об'єму Землі".

"Приблизно кожні 80 років він (білий карлик) збирає достатньо матеріалу, щоб спалахнути в результаті термоядерного вибуху, який неймовірно збільшує його яскравість. Для T Королеви Бореалії настав час для ще одного такого вибуху, в результаті якого її яскравість зросла з 11mag - майже видимої в бінокль на темному небі - до колосальних 2mag - її можна порівняти із зірками Плуга і легко помітити неозброєним оком навіть на забрудненому світлом небі", - сказав Браун.

Після спалаху Т Королеви стане найяскравішою зіркою в сузір'ї Полярної Ведмедиці, перш ніж поступово потьмяніє за декілька днів. За словами професора, сузір'я можна буде побачити у Великій Британії, коли воно сходить одразу після заходу Сонця на північному сході.

"Його буде видно на найвищій висоті на півдні на 65 градусах над горизонтом відразу після 3 години ночі, що полегшує спостереження. В міру того, як ми просуваємося по весні, воно буде підійматися раніше і досягатиме своєї найвищої висоти також раніше. Тож нам пощастило, адже ми наближаємося до найкращої пори року для його спостереження", - підсумував експерт.

Також професор Браун радить для тих, хто хоче простежити за яскравістю T-подібного полярного сяйва, використовувати бінокль, аби ознайомитися з регіоном і зірками в полярному сяйві.

"Як тільки спалах почнеться, ви можете почати порівнювати його яскравість з іншими зірками і, таким чином, спостерігати за спалахом самостійно, не потребуючи ніяких дорогих камер", - запевнив він.

Останні новини на космічну тематику

Як писав УНІАН, нещодавнє дослідження показало, що зірки можуть поглинати планети, і це відбувається частіше, ніж думають люди. У The Guardian розповіли, що міжнародна група вчених вивчила десятки пар зірок, які близько розташовані та народилися в один і той самий час з одного і того самого коктейлю пилу і газу. Зазначається, що обидві повинні були мати ідентичний склад, проте вчені з'ясували, що це було не завжди так.

Також стало відомо, що на Місяці побудують залізницю, яка з'єднає різні місячні бази. Таку залізнчину мережу можуть реалізувати впродовж наступного десятиліття після того, як урядове агенство Сполучених Штатів Америки схвалить концепцію розвитку.

Вас також можуть зацікавити новини: