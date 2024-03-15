Такому скупченню зірок під назвою Messier 67 вже близько 4 млрд років.

Нещодавно в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показали розсіяне зоряне скупчення з неймовірно старою популяцією зірок. Його називають скупченням Королівської Кобри та Золотого Ока. Про це йдеться на сайті NASA.

Messier 67 (М67 або NGC 2682) - це розсіяне зоряне скупчення, яке розташовано у близько 2 700 світлових років від Землі в сузір'ї Рака. Його вдалося відкрити та зареєструвати німецькому астроному Йоганну Келлеру у 1779 році. Вже за рік астроном з Франції Шарль Мессьє ще раз визначив скупчення як "колекцію зірок".

У NASA наголошують, що М67 - це одне з найстаріших розсіяних скупчень, адже йому приблизно чотири мільярди років, тобто стільки ж, скільки Сонцю.

Відео дня

Деякі науковці кажуть, що можуть побачити таке зоряне скупчення неозброєним оком, оскільки його площа на небі дорівнює розміру повного Місяця. Своєю чергою дослідники порадили використовувати для цього телескопи. Астрономи додають, що Messier 67 найкраще можна побачити у північній півкулі навесні, а саме в березні.

Крім того, відомо, що дослідники спостерігають за М67 завдяки американському оптичному космічному телескопу Хаббл. На кадрах можна побачити, що Messier 67 нібито складається з понад 500 зірок, в яких є слабкий гравітаційний зв'язок.

"Насправді, скупчення містить близько 100 зірок, схожих на наше Сонце за складом і віком, а також багато червоних гігантів і білих карликових зірок. У ньому також знаходиться близько 30 "блакитних відщепенців" - непарних зірок, які яскравіші і блакитніші, ніж популяція, з якої вони утворилися, можливо, в результаті витягування матеріалу з бінарного компаньйона. M67 - найстаріше відкрите скупчення в каталозі Messier", - уточнюють в NASA.

Дослідження космосу: останні новини

Як писав УНІАН, астрономи знайшли гігантський вулкан заввишки дев'ять кілометрів, що ховався у всіх на очах на планеті Марс.

"Ця область Марса відома широким розмаїттям гідратованих мінералів, що охоплюють довгий період марсіанської історії. Вулканічне походження цих мінералів давно підозрювалося. Тож, можливо, не так вже й дивно знайти тут вулкан. У певному сенсі, цей великий вулкан є довгоочікуваним "димлячим пістолетом", - зазначив аспірант кафедри геології Університету Меріленда і співавтор дослідження Сурабх Шубхам.

Також вченим вдалося виявити далеку планету, яка має "киплячий" океан. Завдяки такому відкриттю є просування у пошуку умов для життя за межами нашої планети.

Вас також можуть зацікавити новини: