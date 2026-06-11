Астероїд, який знищив динозаврів, гріє Землю зсередини 8 мільйонів років, – вчені

Астероїд, який знищив динозаврів 66 мільйонів років тому, виявився гарячішим, ніж вважали вчені.

Астероїд, що зіткнувся із Землею 66 мільйонів років тому, призвів до вимирання 3/4 усіх видів, зокрема непташиних динозаврів. Астероїд діаметром 10–15 кілометрів впав у районі сучасного мексиканського півострова Юкатан, утворивши кратер діаметром 180 кілометрів.

Аннемарі Пікерсгілл з Університету Глазго та її колеги проаналізували зразки керна, зібрані під час 364-ї океанської експедиції ще у 2016 році. Тоді дослідники пробурили свердловину на глибину 1 кілометр нижче морського дна в кратері, який сьогодні значною мірою покритий Мексиканською затокою. У 2019 році це дозволило реконструювати сценарій перших миттєвостей після удару, пише Qubit.

За даними журналу New Scientist, цього разу вчені хотіли з'ясувати, як довго існували гідротермальні системи, що виникли після удару, який розплавив 10 000 кубічних кілометрів гірських порід.

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Раніше вважалося, що гідротермальній системі глибиною в кілька кілометрів знадобилося два мільйони років, щоб охолонути. Однак дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth & Environment, показало: насправді цей процес зайняв у чотири рази більше часу.

"Ми отримали датування в діапазоні від моменту удару 66 мільйонів років тому приблизно до 58 мільйонів років тому", – сказала Пікерсгілл.

З цього вчені зробили висновок, що гідротермальна система функціонувала як мінімум на частині структури Чикшулуб ще через 8 мільйонів років після удару. На думку австралійського геолога Кріса Кіркленда, дослідження наочно показує: великі астероїдні удари не тільки несуть руйнування, але й створюють нові підземні екосистеми.

Раніше УНІАН повідомляв, що "льодовик судного дня" ось-ось втратить свій останній природний гальмо.

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