'Льодовик судного дня' ось-ось втратить своє останнє природне гальмо

Один із найнебезпечніших льодовиків Землі опинився на межі критичних змін.

Льодовик Туейтса в Західній Антарктиді, відомий як "льодовик Судного дня", може незабаром втратити своє останнє природне гальмо. До такого висновку, як пише Earth.com, дійшли вчені, які спостерігають за одним із найбільших льодовиків планети.

Туейтс відіграє ключову роль у стабільності льодового щита Західної Антарктиди. Якщо льодовик повністю зруйнується, рівень світового океану з часом може піднятися приблизно на 65 сантиметрів. Однак цей процес займе не роки, а століття.

Головну тривогу фахівців викликає східний крижаний шельф – плавуча маса льоду біля краю льодовика. Вона діє як природний бар'єр, сповільнюючи рух величезних крижаних мас до моря. За словами дослідників, цей шельф швидко покривається тріщинами і може почати руйнуватися вже в найближчі роки.

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Супутникові спостереження показують, що тріщини розширюються в місцях, де шельф утримується підводним хребтом і з'єднується з льодовиком. За останні місяці швидкість руху деяких його ділянок помітно збільшилася. Після руйнування шельф більше не зможе виконувати функцію "гальма", а іншої структури, здатної його замінити, поблизу немає.

Вчені пов'язують те, що відбувається, не тільки з потеплінням океану, але й зі зміною циркуляції вод навколо Антарктиди. Тепла солона вода все активніше проникає під лід і руйнує його знизу, що прискорює відступ льодовика.

Фахівці підкреслюють, що Туейтс не обвалиться раптово. Однак втрата утримуючого шельфу може помітно прискорити процеси, які вже тривають кілька десятиліть. З 1980-х років льодовик втрачає лід дедалі швидше, а його край відступив приблизно на 20 кілометрів.

Дослідники вважають льодовик Туейтса однією з потенційних кліматичних точок неповернення. Руйнування його захисного шельфу стане ще одним кроком у напрямку довгострокових змін, наслідки яких можуть торкнутися прибережних регіонів по всьому світу.

Рекордно теплий травень може стати передвісником ще спекотніших років

Травень 2026 року увійшов до числа найспекотніших за всю історію спостережень у Європі. Потужна хвиля тепла охопила Велику Британію, Францію, Ірландію та Португалію. Причиною став "тепловий купол", який приніс гаряче повітря з Північної Африки. У багатьох районах відчутна температура досягала +35...+40°C. Середня температура на Землі склала +15,81°C – це другий найтепліший травень за всю історію. Вчені попереджають, що кліматичні аномалії стають дедалі частішими і поступово перетворюються на нову норму.

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