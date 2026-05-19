'Брат' Челябінського метеорита: поряд із Землею промчав величезний астероїд-вбивця

У ніч на 19 травня дуже близько до Землі пролетів величезний астероїд розміром з будинок. Небесне тіло, яке отримало назву 2026 JH, пролетіло над Південною Африкою на відстані в чотири рази ближче, ніж Місяць. Його розміри можна порівняти з розмірами Челябінського метеора 2013 року, пише portfolio.hu.

Астероїд був виявлений 10 травня 2026 року астрономами з обсерваторії Маунт-Леммон в Арізоні. Спочатку його світло було вкрай слабким. Однак після того, як кілька обсерваторій вивчили його орбіту, Центр малих планет офіційно зареєстрував його. Діаметр небесного тіла оцінюється в 15-35 метрів.

Це так званий навколоземний астероїд. Це означає, що, якщо вимірювати в астрономічних масштабах, він перетинає орбіту нашої планети на відносно невеликій відстані.

За розрахунками, цей шматок каменю досягне найближчої до Землі точки 18 травня опівночі за угорським часом. У цей час він пролетить на відстані близько 91 500 кілометрів.

Цікаво, що 2026 JH2 приблизно такого ж розміру, як метеорит, що вибухнув над Челябінськом у 2013 році, який завдав серйозної шкоди та поранив людей. Нинішній астероїд під час зближення із Землею настільки яскравий, що його можна побачити у невеликий телескоп. На жаль, спостерігати його можна лише в певній частині південної півкулі.

Раніше УНІАН розповідав, як 24 березня 2026 року над штатом Огайо вибухнув 7-тонний астероїд. Незважаючи на наявність передових систем моніторингу космічного простору, жоден наземний або орбітальний телескоп не видав попередження.

