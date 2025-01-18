Як стало відомо, це місто побудували США під час холодної війни.

У квітні 2024 року під час обльоту Гренландії науковці NASA зробили відкриття, яке вразило багатьох. Вони виявили величезну мережу тунелів, які були сховані під 30 метрами льоду, пише Interesting Engineering.

"Ми складали карту льодовикового покриву, і тут з'явився табір "Століття", - розповів Алекс Гарднер, науковець NASA, який займається дослідженням кріосфери.

Як виявилось, це була надсекретна військова база США, яку побудували в розпал холодної війни. Також там зберігали ядерні ракети в арктичних тунелях.

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"Зараз це покинута реліквія, переповнена небезпечними відходами, замкнена в льодах, але не обов'язково поза небезпекою. З таненням льодів Гренландії примари табору "Сенчурі" можуть незабаром вийти на поверхню, загрожуючи як довкіллю, так і міжнародним відносинам", - підкреслили у матеріалі.

Проєкт "Крижаний черв'як" - що відомо

Табір "Століття", який побудував інженерний корпус армії США у 1959 році, був чимось більшим, ніж просто віддаленим арктичним форпостом. Ця база охоплювала 21 підземний тунель на висоті майже 3 тисячі метрів, а також знаходилась в місці, яке має найекстремальніші кліматичні умови на Землі, де температура опускалася до -56 ℃, а вітер перевищував 193 км/год.

"Спочатку оголошена як дослідницький об'єкт, база "Camp Century" також таємно розміщувала проєкт "Айсворм" - амбітний план часів Холодної війни зі зберігання ядерних ракет у крижаних тунелях для потенційних ударів по Радянському Союзу. Однак динамічна і нестабільна природа льоду зробила проєкт непрактичним, що призвело до виведення бази з експлуатації в 1967 році і залишення приблизно 47 000 галонів радіоактивних відходів", - розповіли у Interesting Engineering.

Такі відходи та інші деталі проєкту "Крижаний черв'як" були нікому невідомі до 1995 року, поки данське зовнішньополітичне розслідування не викрило їх.

Вже у 1997 році почалися дискусії, адже Данія опублікувала документи, які детально описували плани США щодо "Айсворм". Цей звіт передбачав розгалужену ракетну мережу, яка була похована під льодами Гренландії на площі майже 135 тисяч квадратних кілометрів, ця територія є втричі більшою за Данію.

Водночас у 2016 році вчені зробили суворе попередження щодо цього об'єкту. Через те, що зміна клімату пришвидшує танення льодів Гренландії, поховані під ними токсичні залишки можуть вийти на поверхню до 2100 року.

"Це тривожне відкриття посилило дипломатичну напруженість між Сполученими Штатами, Данією і Гренландією, які намагаються вирішити складне питання про те, хто несе відповідальність за пом'якшення наслідків цієї потенційної екологічної катастрофи", - зауважили у матеріалі.

Останні новини про Гренландію

Нагадаємо, в грудні 2024 року Трамп висловив претензії на Гренландію, яка є автономною частиною Королівства Данія. Зокрема новообраний президент США розповів про свою давню мрію взяти Гренландію під контроль США.

Водночас прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде відреагував на такі слова Трампа та заявив, що його країна не продасться і не програє довгу боротьбу за свою свободу.

Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністерка Данії поговорила з Трампом про Гренландію. За її словами, острів не продається, а рішення про незалежність мають приймати мешканці самої Гренландії.

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