Новий транспорт розробники планують запропонувати як для цивільних пасажирських перевезень, так і для військових.

Американський стартап Talyn Air показав аеротаксі, що працює з двоступеневою системою (eVTOL): стартовий щабель з вертикальними зльотом/посадкою, плюс транспортний щабель — літак з горизонтальним польотом.

Стартап заснований колишніми інженерами SpaceX Джеймі Галлом і Еваном Макейсі, які брали участь у створенні ракети-носія Falcon 9, пише Flight Global.

За словами Галла, двоступенева система цього таксі дещо схожа на систему Falcon 9. Ракета також повертає свій прискорювальний щабель назад на Землю після запуску другої частини разом з корисним навантаженням в атмосферу.

«Вся система злітає вертикально, потім переходить в горизонтальний режим і дві частини розділяються. Частина, що відповідає за вертикальний зліт і посадку, повертається на злітний майданчик, а сам транспорт продовжує політ на довгу дистанцію. ... Потім він стикується в повітрі з іншим апаратом вертикального зльоту/посадки в пункті призначення, переходить у вертикальний режим і здійснює посадку», — розповів Джеймі Галл про новий проект.

Розробники припускають, що з точки зору витрати енергії така схема буде більш рентабельною, адже заряд акумуляторів самого літака не витрачатиметься на зліт і посадку.

Читайте такожЯпонський мільярдер подарує 8 квитків на політ до Місяця ракетою Ілона Маска - названо головні критерії відбору (відео)Крім того, в компанії вважають, що їх розробка матиме втричі більшу дальність польоту, ніж аналогічні концепти — до 563 км, а транспортний щабель зможе перевозити вантажі та пасажирів масою до 454 кг на швидкості 330 км/год.

Talyn Air вже провела льотні випробування невеликих прототипів, а також отримала контракти ВМС і ВПС США на розробку, роботи за якими повинні бути виконані до кінця 2022 року.

Компанія розглядає варіанти застосування свого транспорту як для цивільних вантажних і пасажирських перевезень, так і для військових місій. За словами Джеймі Галла, апарати для Збройних сил США можуть бути додатково оснащені «різними модифікаціями».

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Переклад: Катерина Комолова