Збурення магнітного поля Землі очікуються вже через кілька днів.

Множинні спалахи зафіксовані на Сонці. Через них на Землі очікується магнітна буря. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, множинні спалахи класу М зареєстровані 24 грудня. Прогнози вказують на потенційні геомагнітні збурення з падаючим ударом. Магнітна буря очікується наприкінці дня 27 грудня 2023 року.

За даними видання, за останню добу сонячна активність зросла до помірного рівня. Що стосується сонячної радіації, то потік електронів підтримується на нормальному або помірному рівні. Очікується, що такі умови збережуться до 27 грудня.

За останні 24 години параметри сонячного вітру були слабовозмущеннимі. Що стосується геомагнітного поля, то спокійні і нестійкі умови будуть переважати до кінця 27 грудня, коли на Землі почнеться магнітна буря.

Магнітні бурі - що важливо знати

Магнітні бурі-це події у зовнішній оболонці Землі, викликані взаємодією сонячного вітру з магнітосферою планети. Потоки заряджених частинок, що виходять від сонця, взаємодіють з магнітним полем Землі, викликаючи коливання і збурення.

Це може призвести до змін у навколишньому середовищі, включаючи геомагнітні шторми. Під час магнітних бур спостерігаються яскраві полярні сяйва, однак це явище також може викликати проблеми для сучасних технологій. Зокрема, вони можуть викликати перебої в роботі електричних систем, супутників зв'язку і навігації.

Вас також можуть зацікавити новини: