Рішення про відміну місії VIPER може здатись доволі ‎дивним‎, адже апарат практично готовий до запуску.

В Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомили про скасування програми створення місяцехода VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover).

Повідомлення з'явилося на офіційному сайті американського відомства. У якості причин відмови NASA назвало затримки запуску, збільшення ціни програми та ризики ще більшого зростання витрат у майбутньому. Зазначимо, що спочатку запустити місяцехід планували наприкінці 2023 року, але в 2022-му запуск попросили відкласти до кінця 2024 року, щоб дати більше часу для передпольотних випробувань посадкового модуля.

Згодом, через додаткові затримки та труднощі з ланцюжками постачань, дату готовності VIPER довелося перенести до вересня 2025-го. Тепер в амбітній програмі поставлена остаточна крапка.

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На момент її закриття місяцехід було зібрано і відправлено на випробування. Як повідомляється, до цього часу на програму вже витратили 450 млн доларів, у той час як її скасування зекономить для NASA "‎лише"‎ ‎84 млн доларів.

Передбачалось, що VIPER буде шукати корисні копалини і водяний лід в районі південного полюса Місяця. Вага апарату - 430 кг.

США досліджують Місяць - що ще цікавого

Раніше американці показали, як виглядатимуть автомобілі для поїздок по природному супутнику Землі. Повідомлялось, що таке авто зможе розвивати швидкість 15 км/год та дозволить астронавтам їздити на одному заряді протягом восьми годин.

А у лютому американцям вдалося посадити на поверхню Місяця безпілотний космічний апарат Odysseus від приватної компанії Intuitive Machines. Він став першим приватним модулем, який зміг сісти на поверхню земного супутника.

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