Odysseus став першим приватним космічним апаратом, який здійснив вдалу посадку.

Безпілотний космічний апарат Odysseus від приватної компанії Intuitive Machines здійснив сьогодні вдалу посадку на поверхню Місяця. Про це повідомляє NASA в соцмережі X.

"Сьогодні вперше за понад півстоліття США повернулися на Місяць", - повідомив адміністратор NASA Білл Нельсон під час веб-трансляції.

Місію можна назвати історичною ще й тому, що Odysseus став першим приватним модулем, якому вдалося здійснити посадку на поверхню супутника Землі.

Модуль Odysseus запустили 15 лютого за допомогою ракети-носія Falcon-9. На його борту знаходяться прилади, які будуть збирати нові дані про місячне середовище. Вони дозволять підготувати пілотовані місії на поверхню супутника.

Йдеться насамперед про амбітну американську програму Artemis, яку можна вважати спадкоємицею програми Apollo, в рамках якої США здійснили 6 успішних висадок астронавтів на Місяці (останню висадку провели в 1972 року).

Як і Apollo, нова програма розрахована на багато етапів. Першу висадку астронавтів на Місяць в рамках Artemis хочуть здійснили у 2026 році. Місія отримала назву Artemis 3.

Коли можливий перший обліт Місяця

Перший пілотований запуск з обльотом Місяця в рамках програми хочуть здійснити в наступному році.

До складу екіпажу місії Artemis 2 увійдуть командир Рейд Вайзмен, пілот Віктор Гловер, спеціаліст місії 1 Крістіна Хаммок Кох та спеціаліст місії 2 Джеремі Хансен.

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