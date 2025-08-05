З 2013 року загинуло 5,8 мільярда особин соняшникових морських зірок.

Через десять років після початку епідемії хвороби морських зірок, яка вважається найбільшою з коли-небудь зареєстрованих у дикій природі, вчені виявили мікроорганізм, відповідальний за її виникнення. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що штам бактерії Vibrio pectenicida призвів до виникнення епідемії хвороби морських зірок. У своєму дослідженні команда вчених під керівництвом доктора Мелані Прентіс і доктора Алісси Гемен з Інституту Хакай у Британській Колумбії (Канада) розповіла, що цей мікроорганізм за 10 років спустошив популяцію соняшникових морських зірок уздовж західного узбережжя Північної Америки.

За словами вчених, з 2013 року загинуло 5,8 мільярда особин, що становить приблизно 90% від загальної світової популяції соняшникових морських зірок. Цей вид занесено до Червоного списку Міжнародного союзу охорони як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

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Дослідники з'ясували, що патогенна бактерія V pectenicida зіграла не останню роль у виникненні епідемії хвороби соняшникових морських зірок. Вони поділилися, що зараження штамом V pectenicida FHCF-3 починається із зовнішніх ушкоджень, які призводять до втрати кінцівок і деформації, і в кінцевому підсумку вбиває уражених особин. Без відомого збудника було неможливо ідентифікувати хворобу в уражених морських зірок.

Доктор Мелані Прентіс попередила, що скорочення чисельності соняшникових морських зірок може призвести до зникнення лісів морських водоростей. Це має широкі наслідки для всіх інших морських видів і людей, які від них залежать.

Корали Великого Бар'єрного рифу продовжують гинути

Раніше вчені з університетів Гріффіта і Маккуорі за допомогою безпілотників вивчили 20 ділянок рифу в північному і південному кінцях острова Лізард, який входить до Великого Бар'єрного рифу. Там після повного знебарвлення загинули корали.

За словами дослідників, масштаби перевищили всі історичні рекорди. Їм вдалося встановити, що 96% коралів знебарвлені. На деяких ділянках рифу залишилося в живих менше 1% коралів.

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