Секрет у використанні водоростей.

Група південнокорейських дизайнерів зі студій BKID і Moon&Jeon розробила концепцію металевих легень з ефективністю в рази вище, ніж у легенів ссавців.

Про це повідомляється на сайті BKID.

Пристрій, розроблений дизайнерами, отримав назву Super Lung. Він використовує водорості для створення одностороннього потоку повітря через дихальний орган.

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Цей потік повітря розділяє органи вдиху і видиху, завдяки чому вуглекислий газ заміщається киснем набагато ефективніше.

Автори концепції заявляють про підвищення ефективності на 300% в порівнянні зі справжніми легкими ссавців. Водночас такий принцип роботи знижує ризик зараження вірусами.

На розробку концепції художників надихнула думка про те, що форма дихальної системи ссавців, що вимагає вдиху і видиху, робить нас більш вразливими для поширення захворювань, особливо - під час пандемії.

Роботу показали на виставці Moon&Jeon, присвяченій роману Вільяма Морріса "Вести нізвідки". Метою виставки було поставити питання про майбутнє людства, використовуючи мистецтво як засіб.

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