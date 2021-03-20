Місцеві мешканці помітили в небі спалах червоно-білого світла.

Сейсмологічна станція міста Моа зареєструвала на сході Куби кілька світлових явищ.

Читайте такожTelegram оновив голосові чати та додав нові функції: що змінилося

Місцеві мешканці помітили в небі червоно-біле світло, що супроводжувалось сильним вибухом.

Виданню Cubadebate факт падіння метеориту підтвердив керівник Національної сейсмологічної служби Аранго Аріас.

«Наше обладнання зареєструвало ударну хвилю, але сенсори показали, що це був не наземний вибух», – сказав він.

Sensor de relámpagos (GLM) del satélite GOES-East detecta el destello del posible meteorito que fue avistado en varias provincias orientales. Marcado por la cuadricula verde en una zona completamente desprovista de nubes. El color verde no corresponde al color del destello 1/2 pic.twitter.com/SLQPubc33X — Elier Pila Fariñas (@elierpf) March 20, 2021

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська