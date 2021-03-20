На Кубі впав і вибухнув метеорит – УНІАН / Alex-2011, Twitter

Сейсмологічна станція міста Моа зареєструвала на сході Куби кілька світлових явищ.

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Місцеві мешканці помітили в небі червоно-біле світло, що супроводжувалось сильним вибухом.

Виданню Cubadebate факт падіння метеориту підтвердив керівник Національної сейсмологічної служби Аранго Аріас.

«Наше обладнання зареєструвало ударну хвилю, але сенсори показали, що це був не наземний вибух»,  – сказав він.

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Автор: Яна Ставська