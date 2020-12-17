New Glenn - орбітальна ракета-носій, що має два ступені і додатковий третій, при цьому перший ступінь може використовуватися повторно.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вибрало ракету New Glenn, яку розробляє компанія Blue Origin, в якості потенційного кандидата для космічних запусків.

Читайте такожSpaceX і Blue Origin підготують висадку астронавтів США на МісяцьУ своєму прес-релізі NASA повідомило про укладення відповідного контракту з Blue Origin, компанією, яка була створена засновником Amazon Джеффом Безосом в 2000 році для розвитку космічного туризму.

New Glenn - орбітальна ракета-носій, що має два ступені і додатковий третій, при цьому перший ступінь може використовуватися повторно. Здатна виводити на низьку навколоземну орбіту вантажі масою до 45 тонн, на геоперехідну орбіту — до 13 тонн. Перший випробувальний запуск New Glenn запланований на 2021 рік, передає kommersant.

Підписання контракту з NASA дає можливість Blue Origin щорічно брати участь в тендерах на укладення договору пускових послуг в рамках відповідної програми управління (NASA Launch Services II, NLS II). У контракті Компанія Blue Origin позначена як потенційний постачальник послуг для планетарних космічних експедицій, для місій спостереження за Землею, для запуску супутників NASA та інших державних структур. Контракт передбачає прийом замовлень на використання ракети New Glenn до червня 2025 року і на участь у місіях до кінця 2027 року.

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Автор: УНІАН