Вибух ракети Blue Origin серйозно зашкодив планам NASA колонізувати Місяць

Вибух ракети Blue Origin став серйозним ударом не тільки для її власника і засновника Amazon Джеффа Безоса, але й для NASA, оскільки це може відкласти плани щодо висадки астронавтів на Місяць.

Як пише NBC News, тепер Безосу та його компанії доведеться змиритися з втратою однієї з небагатьох ракет New Glenn і руйнуванням єдиного стартового майданчика для цих ракет. Крім того, ця подія на місяці, якщо не на роки, відкладе будь-які запуски.

NASA також зіткнеться з аналогічними проблемами, оскільки очікувалося, що Blue Origin займе центральну роль у програмі агентства з повернення астронавтів на Місяць і будівництва місячної бази. Агентство планувало залучити компанію Безоса під час своєї місії Artemis III у 2027 році.

Експерти зазначили, що навіть якщо проблему з ракетою New Glenn вдасться оцінити та усунути швидко, то зі стартовим майданчиком справа може затягнутися.

Що сталося з ракетою New Glenn

Важка ракета-носій New Glenn компанії Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джефу Безосу, вибухнула на стартовому майданчику під час випробувань у США.

У компанії повідомили, що вибух стався під час перевірки двигунів перед запланованим запуском інтернет-супутників для Amazon.

New Glenn – це двоступенева важка ракета-носій, розроблена компанією Blue Origin. Останню створив засновник Amazon Джефф Безос. Ракета може виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 45 т.

