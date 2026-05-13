Ракета SpaceX влітку впаде на Місяць, і це тривожний сигнал

Наразі на Місяці немає інфраструктури, якій уламки могли б завдати шкоди, але за кілька років ситуація може змінитися.

Згідно з новим звітом, відкинута частина ракети SpaceX, залишена в космосі, найімовірніше, впаде на Місяць цього літа, і це підкреслює тривожну тенденцію, пише livescience.com.

У звіті підкреслюється, що відкинута частина ракети не становить небезпеки для Місяця або будь-якого діючого космічного апарата. Однак зіткнення, яке, як очікується, відбудеться 5 серпня, може представляти "незначний науковий інтерес", якщо воно створить новий кратер, який згодом можна буде вивчити.

Точний час і місце падіння

Йдеться про 13,8-метрову верхню ступінь ракети Falcon 9, запущеної на початку 2025 року, яка з того часу обертається навколо системи Земля-Місяць. Ракета доставила на Місяць два космічні апарати – посадковий модуль Blue Ghost, який успішно приземлився на Місяці в березні 2025 року; і посадковий модуль "Хакуто-Р", який втратив зв'язок із Землею і здійснив аварійну посадку на Місяці.

Автор звіту Білл Грей, професійний астроном, за допомогою свого програмного забезпечення з високим ступенем достовірності передбачив ймовірний час і місце майбутнього зіткнення: приблизно о 2:44 ранку за східним часом 5 серпня, неподалік від кратера Ейнштейна на краю сторони Місяця, зверненої до Землі.

На жаль, будь-який спалах від удару, швидше за все, буде занадто слабким, щоб його можна було побачити з Землі, навіть за допомогою великого телескопа. Наукову цінність матиме вивчення свіжого кратера, залишеного уламками.

Тривожна тенденція?

Це не перший випадок, коли Грей передбачає падіння ракети на Місяць. У 2022 році він правильно передбачив, що відпрацьована частина ракети вріжеться в Місяць 4 березня, вказавши час падіння з точністю до кількох секунд і місце з точністю до кількох миль.

Новий звіт Грея ще не опубліковано в рецензованому журналі, але він попросив кількох астрономів перевірити його висновки. Він передбачає, що уламки впадуть на Місяць зі швидкістю приблизно 8700 км/год (5400 миль на годину), або приблизно в сім разів перевищуючи швидкість звуку на Землі.

Хоча наразі на Місяці немає інфраструктури, яку уламки могли б пошкодити, але через кілька років ситуація може змінитися. З огляду на міжнародний інтерес до створення постійних баз поблизу південного полюса Місяця, цей регіон незабаром може бути переповнений вантажами, екіпажами та космічними апаратами.

