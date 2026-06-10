У 2003 році NASA отримало останній сигнал від зонда, який був за 12 млрд км від Землі

Хоча зв'язок з апаратом давно втрачено, він продовжує свій нескінченний політ. За розрахунками вчених, його шлях пролягає у напрямку зірки Альдебаран, а подорож триватиме понад 2 млн років.

23 роки тому людство почуло останній сигнал від космічного апарату "Піонер-10", який назавжди увійшов в історію освоєння космосу.

Переданий з надр космосу радіосигнал подолав близько 12 млрд км і добирався до Землі майже 11 годин, пише Spacedaily. Зазначається, що 23 січня 2003 року 70-метрова антена мережі далекого космічного зв'язку NASA в Мадриді прийняла слабкий сигнал від апарату, запущеного ще в 1972 році. Через 2 тижні інженери спробували знову зв'язатися із зондом, але у відповідь почули лише космічний шум. Так закінчилася одна з найвидатніших місій в історії космонавтики.

Історія "Піонера-10" почалася 3 березня 1972 року, коли він стартував з мису Канаверал. Спочатку в NASA розраховували, що він пропрацює 21 місяць. Місія зонда полягала в тому, що він мав перетнути пояс астероїдів, досягти Юпітера, зібрати наукові дані та завершити роботу. Однак апарат не тільки виконав поставлені завдання, а й продовжував після цього працювати ще 3 десятиліття.

Відео дня

У грудні 1973 року він став першим космічним апаратом, який наблизився до Юпітера і передав унікальні зображення найбільшої планети Сонячної системи.

Після цього "Піонер-10" продовжив подорож углиб космосу. У 1983 році він став першим створеним людиною об'єктом, який покинув область орбіт усіх відомих на той момент планет.

Загадка, яка спантеличила вчених

Під час багаторічного польоту дослідники виявили дивну річ: апарат рухався не зовсім так, як передбачали закони фізики.

Зонд немов зазнавав додаткового гальмування. У науковому світі це явище отримало назву "аномалія Піонера" і довгі роки вважалося однією з найінтригуючих загадок космонавтики.

Деякі вчені навіть припускали, що мова може йти про невідомі властивості гравітації або нову фізику.

Лише в 2012 році дослідники дійшли висновку, що причиною "аномалії Піонера" стало нерівномірне теплове випромінювання самого апарата. Тепло від радіоізотопних генераторів створювало крихітну тягу, яка поступово змінювала рух зонда.

Передавач пережив цілу епоху

Енергією "Піонер-10" забезпечували радіоізотопні термоелектричні генератори на плутонії-238.

До кінця 1990-х років енергії залишилося настільки мало, що апарат споживав менше енергії, ніж звичайна настільна лампа, але його передавач все одно продовжував працювати.

Останні сигнали були настільки слабкими, що для їх прийому була потрібна одна з найбільших антен NASA та надчутлива апаратура.

По суті, в останні місяці життя "Піонер-10" вже не передавав наукові дані, інженери лише підтверджували, що апарат все ще працює.

Послання для інопланетян

На корпусі зонда закріплена знаменита золотиста табличка, створена астрономом Карлом Саганом. На ній зображені чоловік і жінка, схема атома водню, карта розташування Сонця відносно пульсарів і вказівка на Землю як місце походження апарату.

Це своєрідне "космічне послання" було призначене для гіпотетичних позаземних цивілізацій, які можуть виявити зонд.

Де знаходиться "Піонер-10" зараз

Сьогодні апарат знаходиться на відстані понад 20 млрд км від Землі і продовжує рух за межами Сонячної системи.

За розрахунками вчених, його шлях лежить у напрямку зірки Альдебаран у сузір'ї Тельця. Однак подорож займе понад 2 млн років, а сама зірка до того часу вже зміститься у просторі.

Хоча зв'язок з апаратом було втрачено ще в 2003 році, "Піонер-10" продовжує свій нескінченний політ. На його борту все ще знаходиться знаменита табличка з посланням людства, а сам зонд залишається одним з найдовговічніших і знакових космічних апаратів в історії.

Інші новини про космос

У 1971 році астронавт взяв на Місяць жменю насіння, і ці дерева досі ростуть. Про цей невигадливий експеримент мало хто знав довгі роки.

Також повідомлялося, що історична місячна місія Artemis II від NASA успішно завершилася у квітні цього року. Вона стала першим пілотованим польотом до Місяця за останні 54 роки.

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