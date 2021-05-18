Зафіксоване виверження на Сонці сталося в лютому цього року.

Вчені NASA і Європейського космічного агентства (ESA) зняли потужне виверження плазми на Сонці.

Про це йдеться на сайті ESA.

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Як повідомляється, це був перший викид корональної маси, зафіксований космічним апаратом Solar Orbiter.

За даними вчених, даний викид пройшов повз Землю, тому ніяк не вплинув на нас.

Корональний викид маси - викид речовини із зоряної корони. Викликає північні сяйва і може вплинути на роботу космічних супутників. У кожному корональному викиді маси може міститися до 10 мільярдів тонн речовини, яка летить в космосі з середньою швидкістю 400 км на секунду (швидкі викиди — до 2000 км/с). Якщо викид спрямований у бік Землі, він досягає нашої планети протягом одного-трьох днів.

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Переклад: Катерина Лиманська