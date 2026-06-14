Невловиму акулу вперше дослідили в її природному середовищі існування: що здивувало вчених

Нові спостереження значно розширюють відомий ареал проживання цих акул як за глибиною, так і за географією.

Група океанографів з Гавайського університету в Маноа повідомила про два випадки спостереження за однією з найневловиміших акул на планеті. Про це пише Sky News.

Раніше цих акул можна було побачити лише на відео, після того як їх підчіплювали на волосінь і піднімали на поверхню. Там дайвери могли спостерігати за ними, але вони незабаром гинули.

Однак, розмовляючи з колегами, провідний автор дослідження, Аарон Джуда, дізнався про можливе спостереження акули-гобліна під час експедиції у 2019 році.

Відео дня

Зазначається, що ця експедиція досліджувала глибоководні екосистеми поблизу острова Джарвіс, заповідника дикої природи, розташованого приблизно за 2400 кілометрів на південь від Гонолулу.

"Я був шокований, почувши це, тому що цей вид не був відомий у центральній частині Тихого океану", - сказав Джуда.

Він переглянув відеозаписи експедиції і виявив, що команда дійсно задокументувала спостереження акули-гобліна під час прямої трансляції занурення на північний захід від острова Джарвіс.

Друге спостереження відбулося, коли команда, яка досліджувала Тонганську западину в 2024 році, зафіксувала акулу-гобліна в її природному середовищі існування за допомогою камери з приманкою. Алан Джеймісон, професор і директор-засновник Центру глибоководних досліджень Міндеру-Університету Західної Австралії, який задокументував спостереження 2024 року, сказав:

"Акула-гоблін - одна з тих харизматичних глибоководних тварин, яких я ніколи не думав побачити живими, і те, що це сталося, було приголомшливо, але дізнатися, що колеги на Гаваях теж бачили її, було просто неймовірно".

Джуда заявив, що побачити "найбільш знакову з усіх глибоководних акул живою та здоровою в її природному середовищі існування" було "унікальною честю".

"Мене також дуже здивувало, наскільки глибоко був виявлений цей вид. Спостереження зі схилу Тонганської западини проводилися майже на 700 метрів глибше, ніж вважалося раніше", - додав він.

Зазначається, що нові спостереження значно розширюють відомий ареал проживання цих акул як за глибиною, так і за географією.

"Такі нові відкриття показують, що в нашому глибоководному океані ще багато чого належить дослідити. З огляду на нещодавно розширений географічний ареал акули-гобліна, цей вид може бути включений до регіональних програм управління та національного списку біорізноманіття, тоді як раніше ми навіть не знали про його існування", - сказав Джуда.

Новини про морських тварин

Раніше в південно-східній частині Індійського океану було виявлено найдавніше, найглибше і найширше з коли-небудь знайдених кладовищ китів, скам'янілості яких датуються більш ніж 5 мільйонами років.

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