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Компанія ESET – лідер у сфері інформаційної безпеки – попереджає користувачів про виявлення нової шкідливої програми, яка поширюється на пристроях Android через WhatsApp і підштовхує потенційних жертв завантажити додаток з сайту, замаскованого під Google Play. Загроза призначена для отримання доходів від шахрайської реклами.

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"Це програмне забезпечення поширюється через WhatsApp, автоматично відправляючи у відповідь на будь-яке отримане повідомлення посилання на фальшивий і шкідливий додаток Huawei Mobile», - коментує Лукаш Стефанко, дослідник компанії ESET.

Для установки цього черва користувач повинен надати дозвіл на завантаження програм з інших веб-ресурсів, крім офіційного магазину Google Play, проігнорувавши ключовий фактор безпеки мобільних пристроїв. Після завершення процесу установки додаток запитує ряд дозволів, включаючи надання доступу до повідомлень, що в поєднанні з функцією швидкої відповіді дозволяє поширюватися загрозі.

"Завдяки цим двом функціям шкідлива програма може ефективно реагувати на будь-яке отримане сповіщення WhatsApp", - коментує Лукаш Стефанко. Поки відповідь від сервера не надійшла, черв'як працює у фоновому режимі, чекаючи отримання повідомлення в WhatsApp для поширення шкідливого посилання серед контактів жертви.

Шкідливий додаток також може відправляти запит на отримання інших дозволів, серед яких можливість розгортання поверх інших програм, запущених на пристрої. Як наслідок, програма може ігнорувати оптимізацію батареї, що дозволяє їй працювати у фоновому режимі й запобігає закриттю системою, навіть у разі втрати потужності і ресурсів пристрою.

Зараз цей черв використовується переважно у рекламних кампаніях або шахрайстві з підпискою, хоча кіберзлочинці можуть використовувати загрозу й у складніших атаках. "Оскільки текст повідомлення та посилання на шкідливий додаток надходять з сервера зловмисників, це дозволяє їм поширювати небезпечніші загрози, такі як програми-вимагачі або шпигунські програми", коментує Лукаш Стефанко.

Щоб захистити себе, уникайте натискання на підозрілі посилання, завантажуйте додатки тільки з офіційних магазинів, таких як Google Play, а також використовуйте надійне рішення з безпеки.

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Автор: УНІАН