Як відзначають експерти, діджиталізація промисловості послужить основним фактором зростання світової економіки. І в першу чергу саме від власників залежить чи буде компанія розвиватися або стояти на місці. Щоб бути в числі лідерів, важливо йти в ногу з часом. На сьогоднішній день digital просування є найбільш ефективним інструментом розвитку компанії. Сучасній людині складно уявити життя без цифрових технологій, і розуміючи цей фактор компанії повинні адаптувати свій бізнес під інтереси свого споживача.

Як Інтернет змінив напрямок агро індустрії? Як не упустити можливості, які відкриваються з використанням digital-технологій? Які переваги виходу аграрного бізнесу в онлайн?

Відповіді на всі ці питання ви можете дізнатися 11 лютого на онлайн-конференції Digatal Agro Day.

Ми зібрали 15 спікерів — кращих представників топових агро компаній, таких як AgriChain (Астарта-Київ), МХП, Kernel, BioNorma, Syngenta, Agricom Group, SmartFarming і багатьох інших.

Вас чекають 8 годин продуктивного навчання на реальних прикладах. Спікери в подробицях розкажуть про свої кращі результати, і як їх досягали, про свої успіхи і невдачі, про труднощі, з якими стикалися в просуванні в мережі.

На конференції ви дізнаєтеся:

Які тренди інтернет - маркетингу в агросфері очікують у 2021

Технології та результати збільшення продажів агро бізнесу через Інтернет

Як інтегрувати digital-стратегію в загальну стратегію агро бренду

Які інструменти digital-маркетингу обрати для ефективного просування агро напряму

Реальні кейси просування агрокомпаній в мережі.

Для кого ця конференція?

Для керівників, топ-менеджерів та власників агрокомпаній

Для тих, хто займається маркетингом та інтернет-маркетингом в агросфері

Для фахівців, які просувають агро напрямок в Інтернеті

Для аграріїв, які хочуть розбиратися в основах digital-маркетингу

Онлайн-конференція Digital Agro Day доступна для всіх бажаючих.

Щоб взяти участь достатньо зареєструватися за посиланням.

Разом з доступом до конференції в день проведення, кожен учасник отримає можливість поставити питання спікеру в прямому ефірі, отримати подарунки від організаторів і партнерів.

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Автор: УНІАН